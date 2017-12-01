Слуцкий о чемпионшипе: «Думал, что готов ко всему, потому что ранее везде добивался успеха. Это мой максимум, но, возможно, этого недостаточно»

Главный тренер «Халл Сити» рассказал, как отреагировал на поражение от «Бристоль Сити» (2:3), и прокомментировал свое будущее.

«Мне было очень тяжело, это был нокаут. Лучше бы мы проиграли 0:5, потому что сложно принять то, что ты контролируешь игру 65 минут, а потом проигрываешь из-за двух стандартных положений.

В понедельник я смотрел матч с «КПР», они пропустили два мяча на последней минуте, и я понял, что в этой лиге возможно все.

Да, мы пропустили два гола со стандартов, но это были не прямые розыгрыши, а рикошеты, это не предугадаешь. Но мы продолжаем работу, нужно продолжать боротся.

Я обсудил с владельцем ситуацию в команде, будущее и трансферное окно. Это нормально, ничего нового я не услышал.

Мои личные ощущения куда важнее, чем то, что владелец думает о моей работе, потому что если я не буду чувствовать энергию и мотивацию, мне сложно будет продолжать.

Все возможно, но я знаю, что это не первая тяжелая ситуация в моей карьере, и если мой организм скажет мне остановиться, тогда я остановлюсь. На прошлой неделе я был близок к этому, но решил продолжить работу. Я привел сюда игроков и чувствую личную ответственность перед всеми. В воскресенье я умер, но в понедельник стало получше.

Раньше я думал, что домашние матчи легче, чем выездные, но теперь понимаю, что все они сложные. Каждое поражение усугубляет ситуацию, команда теряет уверенность. Но я надеюсь, мы сможем выправить все, и если бы я не был уверен, что мы сможем это сделать, я бы здесь не сидел.

Я серьезно оценил свой уровень. Я полагал, что готов ко всему и что могу изменить ситуацию, потому что ранее я везде добивался успеха. Но это, возможно, было моей ошибкой. Я не смог оценить уровень чемпионшипа. Это мой максимум, но, возможно, этого недостаточно», – заявил Слуцкий.

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