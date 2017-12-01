Слуцкий о чемпионшипе: «Думал, что готов ко всему, потому что ранее везде добивался успеха. Это мой максимум, но, возможно, этого недостаточно»
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, как отреагировал на поражение от «Бристоль Сити» (2:3), и прокомментировал свое будущее.
«Мне было очень тяжело, это был нокаут. Лучше бы мы проиграли 0:5, потому что сложно принять то, что ты контролируешь игру 65 минут, а потом проигрываешь из-за двух стандартных положений.
В понедельник я смотрел матч «Брентфорда» с «КПР», они пропустили два мяча на последней минуте, и я понял, что в этой лиге возможно все.
Да, мы пропустили два гола со стандартов, но это были не прямые розыгрыши, а рикошеты, это не предугадаешь. Но мы продолжаем работу, нужно продолжать боротся.
Я обсудил с владельцем ситуацию в команде, будущее и трансферное окно. Это нормально, ничего нового я не услышал.
Мои личные ощущения куда важнее, чем то, что владелец думает о моей работе, потому что если я не буду чувствовать энергию и мотивацию, мне сложно будет продолжать.
Все возможно, но я знаю, что это не первая тяжелая ситуация в моей карьере, и если мой организм скажет мне остановиться, тогда я остановлюсь. На прошлой неделе я был близок к этому, но решил продолжить работу. Я привел сюда игроков и чувствую личную ответственность перед всеми. В воскресенье я умер, но в понедельник стало получше.
Раньше я думал, что домашние матчи легче, чем выездные, но теперь понимаю, что все они сложные. Каждое поражение усугубляет ситуацию, команда теряет уверенность. Но я надеюсь, мы сможем выправить все, и если бы я не был уверен, что мы сможем это сделать, я бы здесь не сидел.
Я серьезно оценил свой уровень. Я полагал, что готов ко всему и что могу изменить ситуацию, потому что ранее я везде добивался успеха. Но это, возможно, было моей ошибкой. Я не смог оценить уровень чемпионшипа. Это мой максимум, но, возможно, этого недостаточно», – заявил Слуцкий.
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