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    Слуцкий о поражении от «Бристоля»: «Самая разочаровывающая игра в моей жизни»

    Теги Леонид Слуцкий Халл Д2 Англия Бристоль Сити

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Бристоля» (2:3) в матче чемпионшипа. 

    По ходу матча «Тайгерс» вели в счете 2:0. 

    «Сложно что-то анализировать. Во вторник мы не пропустили, сегодня у «Бристоля» в первые 60 минут не было моментов. Но стандарты стали проблемой. У нас много проблем в обороне – я думаю, все это понимают. 

    Сложно говорить о каком-то позитиве после такой игры, потому что вечер стал очень болезненным. Это самая разочаровывающая игра в моей жизни», – сказал Слуцкий. 

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