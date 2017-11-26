Слуцкий о поражении от «Бристоля»: «Самая разочаровывающая игра в моей жизни»

Главный тренер Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Бристоля» (2:3) в матче чемпионшипа.

По ходу матча «Тайгерс» вели в счете 2:0.

«Сложно что-то анализировать. Во вторник мы не пропустили, сегодня у в первые 60 минут не было моментов. Но стандарты стали проблемой. У нас много проблем в обороне – я думаю, все это понимают.

Сложно говорить о каком-то позитиве после такой игры, потому что вечер стал очень болезненным. Это самая разочаровывающая игра в моей жизни», – сказал Слуцкий.

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