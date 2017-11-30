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    Эмилиано Ригони: «Зенит» будет чемпионом. С таким составом мы обязаны выиграть золото»

    Теги Спартак Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Эмилиано Ригони

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони после поражения от «Спартака» (1:3) в 18-м туре премьер-лиги высказался о чемпионской гонке.

    – Какая обстановка в команде после неудачи в Москве?

    – В «Зените» хорошая, комфортная атмосфера. Да, мы потерпели поражение в матче, который очень не хотели проигрывать. Но Манчини сказал, что мы провели хороший матч и в целом действовали хорошо.

    Мы проделали работу над ошибками, и по-прежнему боремся за победу в чемпионате. Небольшая тоска после поражения от «Спартака» прошла, мы вернулись в рабочее состояние.

    Можно проиграть один матч, но до конца чемпионата еще очень много туров. Турнир завершится в мае, мы думаем не о прошлом, а о настоящем и будущем.

    «Зениту» предстоит одержать много побед. Мы верим, что сможем добиться успеха.

    – «Зенит» будет чемпионом?

    – Да, будет! Главное – быть уверенным в своих силах и намерениях победить.

    С тем составом, который у нас есть, мы обязаны выиграть золотые медали. Это цель всей команды и каждого из нас, – сказал аргентинец.

    Проведи собственную жеребьевку и получи билеты на матчи ЧМ-2018!

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