Эмилиано Ригони: «Зенит» будет чемпионом. С таким составом мы обязаны выиграть золото»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони после поражения от (1:3) в 18-м туре премьер-лиги высказался о чемпионской гонке.

– Какая обстановка в команде после неудачи в Москве?

– В хорошая, комфортная атмосфера. Да, мы потерпели поражение в матче, который очень не хотели проигрывать. Но Манчини сказал, что мы провели хороший матч и в целом действовали хорошо.

Мы проделали работу над ошибками, и по-прежнему боремся за победу в чемпионате. Небольшая тоска после поражения от прошла, мы вернулись в рабочее состояние.

Можно проиграть один матч, но до конца чемпионата еще очень много туров. Турнир завершится в мае, мы думаем не о прошлом, а о настоящем и будущем.

предстоит одержать много побед. Мы верим, что сможем добиться успеха.

– «Зенит» будет чемпионом?

– Да, будет! Главное – быть уверенным в своих силах и намерениях победить.

С тем составом, который у нас есть, мы обязаны выиграть золотые медали. Это цель всей команды и каждого из нас, – сказал аргентинец.

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