Эмилиано Ригони: «Извиняюсь перед Комбаровым. Я не хотел его травмировать»
Хавбек «Зенита» Эмилиано Ригони принес извинения защитнику «Спартака» Дмитрию Комбарову.
В понедельник «Зенит» проиграл «Спартаку» (1:3) в 18-м туре премьер-лиги. Комбаров в концовке матча получил перелом ребра, когда его атаковал Ригони.
«Первое и самое главное, что я хочу сказать: это не было умышленной грубостью, стремлением нанести Комбарову повреждение.
Я никогда не действовал на поле грубо и всегда уважительно отношусь к сопернику.
Второе: я бы никогда подумал, что смогу нанести человеку такую тяжелую травму… Мне показалось, что это был сугубо игровой эпизод.
В первые секунды не представлял, что падение защитника «Спартака» вызовет такие серьезные последствия. Поверьте, мне искренне жаль!
Я пока с трудом понимаю новости на русском, и о травме Комбарова узнал буквально вчера. Я очень извиняюсь перед Дмитрием! Еще раз подчеркну – я не хотел нанести ему травму.
Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй! Надеюсь, что он меня простит.
Еще раз – прошу меня извинить. Это то очень малое, что я могу сделать после такого столкновения», – передал свои мысли аргентинец.
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