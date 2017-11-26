Лунев и Шатов не полетели с «Зенитом» на матч со «Спартаком»
Футболисты «Зенита» отправились в Москву на матч 18-го тура премьер-лиги против «Спартака».
В число 22 игроков не попал основной голкипер петербуржцев Андрей Лунев, получивший травму головы в контрольном матче сборных России и Испании (3:3).
Также не полетели с командой защитник Александр Анюков и хавбек Олег Шатов.
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.
Защитники: Игорь Смольников, Максим Карпов, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Денис Терентьев, Юрий Жирков.
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кирилл Капленко, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони.
Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин.
Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет на «Открытие Арене» в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19.30 по московскому времени.
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