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    Лунев и Шатов не полетели с «Зенитом» на матч со «Спартаком»

    Теги Спартак Зенит Александр Анюков премьер-лига Россия травмы Олег Шатов Андрей Лунев

    Футболисты «Зенита» отправились в Москву на матч 18-го тура премьер-лиги против «Спартака».

    В число 22 игроков не попал основной голкипер петербуржцев Андрей Лунев, получивший травму головы в контрольном матче сборных России и Испании (3:3).

    Также не полетели с командой защитник Александр Анюков и хавбек Олег Шатов.

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

    Защитники: Игорь Смольников, Максим Карпов, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Денис Терентьев, Юрий Жирков.

    Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кирилл Капленко, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони.

    Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин.

    Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет на «Открытие Арене» в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19.30 по московскому времени.

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