Массимо Каррера: «Меня устроит победа над «Зенитом» с одним голом на 93-й минуте»

Главный тренер Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России с .

– Мы готовы к «Зениту». Соперник силен, но мы сделаем все, чтобы перезагрузить этот чемпионат.

– Как со здоровьем у Глушакова?

– Капитан себя чувствует хорошо. Он не играл с первых минут с «Марибором», потому что получил ушиб в Краснодаре, мы решили его поберечь.

– Что по остальным травмированным?

– Ещенко все еще работает индивидуально, но завтра рассчитываем, что вернется в общую группу. Хотя вероятность того, что он выйдет с первых минут, минимальна.

– В первом круге «Спартак» проиграл крупно. Вы ставите цель отомстить тем же?

– Нет никакого реванша. «Зенит» забил нам тогда много, но меня устроит победа 1:0 с голом на 93-й минуте, – сказал Каррера.

В 4-м туре «Спартак» проиграл петербургской команде с разгромным счетом 1:5.