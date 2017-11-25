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    Глушаков о матче с «Зенитом»: «Три очка важнее, чем пять голов. 1:0 нам хватит»

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов Марибор Денис Глушаков

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о матче Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

    «Всегда печально упускать победу. Упустили этот гол. Разобрали игру, пообщались между собой с ребятами, матч остался в истории, будем двигаться дальше», – поделился мыслями футболист.

    Полузащитник также передал ожидания от матча с «Зенитом» в рамках премьер-лиги.

    «Три очка важнее, чем пять голов. 1:0 нам хватит», – сказал Глушаков.

    В первом круге «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:1.

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