Глушаков о матче с «Зенитом»: «Три очка важнее, чем пять голов. 1:0 нам хватит»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о матче Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).
«Всегда печально упускать победу. Упустили этот гол. Разобрали игру, пообщались между собой с ребятами, матч остался в истории, будем двигаться дальше», – поделился мыслями футболист.
Полузащитник также передал ожидания от матча с «Зенитом» в рамках премьер-лиги.
«Три очка важнее, чем пять голов. 1:0 нам хватит», – сказал Глушаков.
В первом круге «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 5:1.
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