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    Усманов может приобрести «Андерлехт» за 80 млн евро

    Теги Андерлехт высшая лига Бельгия Арсенал Алишер Усманов

    Российский бизнесмен Алишер Усманов ведет переговоры с «Андерлехтом» о выкупе контрольного пакета акций.

    Сумма сделки оценивается в 80 миллионов евро.

    Помимо Усманова, приобрести «Андерлехт» также хотят два бельгийских бизнесмена – Пол Гейзенс и Воутер Ванденхауте, работающих в тандеме.

    Руководители бельгийского клуба ведут переговоры и с Усмановым, и с Гейзенсом-Ванденхауте и пока не определились, кому из них продавать акции.

    Усманову принадлежит 30% акций «Арсенала». У Гейзенса во владении есть часть акций «Антверпена», что может осложнить сделку с «Андерлехтом».

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