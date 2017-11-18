Усманов может приобрести «Андерлехт» за 80 млн евро
Российский бизнесмен Алишер Усманов ведет переговоры с «Андерлехтом» о выкупе контрольного пакета акций.
Сумма сделки оценивается в 80 миллионов евро.
Помимо Усманова, приобрести «Андерлехт» также хотят два бельгийских бизнесмена – Пол Гейзенс и Воутер Ванденхауте, работающих в тандеме.
Руководители бельгийского клуба ведут переговоры и с Усмановым, и с Гейзенсом-Ванденхауте и пока не определились, кому из них продавать акции.
Усманову принадлежит 30% акций «Арсенала». У Гейзенса во владении есть часть акций «Антверпена», что может осложнить сделку с «Андерлехтом».
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