Усманов может приобрести «Андерлехт» за 80 млн евро

Российский бизнесмен Алишер Усманов ведет переговоры с «Андерлехтом» о выкупе контрольного пакета акций.

Сумма сделки оценивается в 80 миллионов евро.

Помимо Усманова, приобрести «Андерлехт» также хотят два бельгийских бизнесмена – Пол Гейзенс и Воутер Ванденхауте, работающих в тандеме.

Руководители бельгийского клуба ведут переговоры и с Усмановым, и с Гейзенсом-Ванденхауте и пока не определились, кому из них продавать акции.

Усманову принадлежит 30% акций «Арсенала». У Гейзенса во владении есть часть акций «Антверпена», что может осложнить сделку с «Андерлехтом».