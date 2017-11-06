Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мошири мог купить долю в «Эвертоне» на деньги, подаренные Усмановым

    Теги Эвертон премьер-лига Англия Арсенал бизнес Алишер Усманов

    В офшорных финансовых документах бермудской юридической фирмы Appleby, которые немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила от неизвестного источника, рассказывается о том, какие операции совершали Алишер Усманов и Фархад Мошири с акциями «Арсенала» и «Эвертона».

    В 2007 году офшорная компания партнеров Red and White Holdings приобрела 14,58% акций «Арсенала». Официально сообщалось, что доли Усманова и Мошири в Red and White Holdings равны – по 50%. Однако из документов следует, что покупку акций «Арсенала» полностью профинансировал Усманов, а Мошири получил деньги в подарок.

    К 2016 году Red and White Holdings нарастил долю в «Арсенале» до 30,4%. Мошири официально объявил, что продал свои 50% акций Red and White Holdings Усманову, после чего приобрел 49,9% акций «Эвертона».

    Согласно правилам АПЛ, человек, владеющий 10% акций в одном из клубов лиги, не может покупать акции в других клубах. Возможно, Усманов и Мошири нарушили это правило. Адвокаты Мошири отрицают информацию о том, что бизнесмен получал средства от Усманова на покупку доли в Red and White Holdings в 2007 году.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться