Мошири мог купить долю в «Эвертоне» на деньги, подаренные Усмановым

В офшорных финансовых документах бермудской юридической фирмы Appleby, которые немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила от неизвестного источника, рассказывается о том, какие операции совершали Алишер Усманов и Фархад Мошири с акциями и «Эвертона».

В 2007 году офшорная компания партнеров Red and White Holdings приобрела 14,58% акций «Арсенала». Официально сообщалось, что доли Усманова и Мошири в Red and White Holdings равны – по 50%. Однако из документов следует, что покупку акций «Арсенала» полностью профинансировал Усманов, а Мошири получил деньги в подарок.

К 2016 году Red and White Holdings нарастил долю в «Арсенале» до 30,4%. Мошири официально объявил, что продал свои 50% акций Red and White Holdings Усманову, после чего приобрел 49,9% акций .

Согласно правилам АПЛ, человек, владеющий 10% акций в одном из клубов лиги, не может покупать акции в других клубах. Возможно, Усманов и Мошири нарушили это правило. Адвокаты Мошири отрицают информацию о том, что бизнесмен получал средства от Усманова на покупку доли в Red and White Holdings в 2007 году.