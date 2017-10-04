Алишер Усманов: «Не веду с Кронке переговоров о продаже доли в «Арсенале»

Миллиардер Алишер Усманов опубликовал заявление касательно .

Бизнесмен дал понять, что не продаст свою долю в лондонском клубе мажоритарному акционеру «пушкарей» .

«В последние дни были спекуляции о предложении, которое могло коснуться моей 30-процентной доли в «Арсенале». В этом свете хотелось бы четко прояснить, что я не веду с мистером Кронке каких-либо переговоров о продаже.

Мой интерес к «Арсеналу» с самого начала носил долгосрочный характер. Мои намерения всегда состояли в том, чтобы приобретать новые доли в клубе, если они будут доступны.

Так я сделал в случае с долей моего партнеру по бизнесу Фархада Мошири, увеличив свою долю в «Арсенале» с 15 до 30 процентов. Так я вел себя и в случае с предложением, направленным мажоритарному акционеру, согласно которому клуб был оценен в 2 миллиарда фунтов. Это предложение по-прежнему в силе.

Я всегда был и останусь ярым болельщиком «Арсенала». Свою 30-процентную долю рассматриваю как важный инструмент, позволяющий отстаивать интересы болельщиков клуба.

Хочу заверить болельщиков, что я открыт для различных вариантов развития событий в будущем. Возможно конструктивное партнерство с мажоритарным акционером, могу выкупить его долю как в одиночку, так и в составе консорциума. Если появится группа, разделяющая мои взгляды и взгляды большинства болельщиков «Арсенала», могу рассмотреть и вопрос продажи своей доли», – сказано в тексте.