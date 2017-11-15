Газон на «Крестовском» заменят до 1 февраля

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал, когда на стадионе в Санкт-Петербурге поменяют газон.

«Мы должны сделать, чтобы поле выкатывалось. До 1 февраля также поменяем газон», – сказал Мутко.

Еще одно доказательство, что стройка стадиона в Петербурге – позор

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