Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Газон на «Крестовском» заменят до 1 февраля

    Теги Зенит Виталий Мутко премьер-лига Россия ЧМ-2018 Крестовский

    Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал, когда на стадионе в Санкт-Петербурге поменяют газон.

    «Мы должны сделать, чтобы поле выкатывалось. До 1 февраля также поменяем газон», – сказал Мутко.

    Еще одно доказательство, что стройка стадиона в Петербурге – позор

    «Крестовский» ответил «Лужникам». 7 минут – и стадион пустой

    Опрос

    Какой стадион – лучший в России?

    52572 голосa 266
    • «Лужники»
      20%
    • «Крестовский»
      18%
    • «Краснодар»
      45%
    • Другой
      17%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться