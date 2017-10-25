«Зенит» может провести весенний матч с ЦСКА на «Петровском». На «Крестовском» будут менять газон

перед ЧМ-2018 будет вынужден вернуться на стадион .

Как утверждает «Фонтанка», с 16 апреля начнется замена газона на в целях подготовки арены к чемпионату мира. 13 мая будет проведен тестовый матч, после чего на стадионе не будет игр до 11 июня.

Согласно календарю РФПЛ, у «Зенита» с середины апреля останется два домашних матча – игра с 29 апреля и встреча с хабаровским СКА 13 мая. Скорее всего, первый матч будет перенесен на «Петровский», а игра со СКА станет тестовой для нового газона.