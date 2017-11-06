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    Роберто Манчини: «В России необыкновенные стадионы. ЧМ-2018 будет организован идеально»

    Теги Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия ЧМ-2018 Крестовский

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о подготовке России к чемпионату мира 2018 года.

    «Хорошо себя чувствую в России, Санкт-Петербург – прекрасный город. Я нашел здесь большой клуб со стадионом и передовым спортивным центром. Сейчас наступают холода, посмотрим.

    Как в России готовятся к ЧМ-2018? Я думаю, что в организационном плане все будет идеально. Они хорошо подготовлены, стадионы будут необыкновенные», – сказал Манчини в интервью Rai Sport.

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