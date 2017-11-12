ГУ МВД по Москве: сложности с выходом болельщиков из «Лужников» вызваны ремонтом на станции метро «Спортивная»

Пресс-служба ГУ МВД по Москве рассказала, почему выход болельщиков со стадиона затянулся после матча Россия – Аргентина (0:1).

«На увеличение времени выхода граждан со спортивного объекта повлияло проведение ремонтных работ на станции метро «Спортивная» и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля.

Станция метро «Воробьевы горы» не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн.

Указанные меры (поэтапное освобождение зрителями трибун, и их организованный проход к остановкам общественного транспорта) позволяют равномерно распределить нагрузку на близлежащие остановки общественного транспорта, не допустить переполнения остановочных платформ и связанных с этим несчастных случаев, а также грубых нарушений общественного порядка», – сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД.

В ГУ МВД отметили, что полиция и сотрудники Росгвардии во взаимодействии с организаторами матча в «Лужниках» приняли все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан и не допустили чрезвычайных происшествий.

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