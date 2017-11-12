Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Реал» готов летом потратить 200 млн евро на звезду. Это может быть Неймар

    Теги ПСЖ Реал Мадрид Атлетик лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар Кепа Аррисабалага

    Руководство «Реала» планирует следующим летом приобрести звездного футболиста.

    В клубе решили не тратить денег на трансферы в январе, если в команде не будет серьезных травм, и приготовить 200 миллионов евро на топ-футболиста в межсезонье.

    Первый выбор для «Реала» – нападающий «ПСЖ» Неймар. Эта сделка может обойтись мадридцам в 450 миллионов евро с учетом зарплаты игрока. Трансфер могут отложить до лета 2019 года.

    Кроме того, «Реал» продолжит покупать молодых футболистов. К команде может присоединиться вратарь «Атлетика» Кепа Аррисабалага.

    Вижу кучу плохих новостей о Неймаре. Он и правда ужасен?

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться