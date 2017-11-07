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    Mundo Deportivo: «Реал» хочет приобрести Неймара после окончания контракта Роналду или раньше

    Теги ПСЖ Криштиану Роналду Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Вагнер Рибейро агент Флорентино Перес Неймар Нассер Аль-Хелайфи

    «Реал» по-прежнему интересуется форвардом «ПСЖ» Неймаром

    Президент мадридского клуба Флорентино Перес был заинтересован в подписании бразильца еще в 2013 году, но тогда его опередила «Барселона» под руководством Сандро Росселя. 

    Ссылаясь на ряд источников в Париже, каталонское издание Mundo Deportivo сообщает, что Перес уже встречался с отцом Неймара. Кроме того, они могут поддерживать связь через агента Вагнера Рибейро.

    В «Реале» хотели бы видеть Неймара в команде сразу после окончания контракта нападающего Криштиану Роналду в 2021 году или раньше.

    В то же время «ПСЖ», купивший игрока у «Барселоны» минувшим летом за 222 миллиона евро, не намерен продавать его.

    Отмечается, что Неймар не разочарован переходом во французский клуб, который старается создать ему максимально комфортные условия. 

    Контракт бразильца с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.

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