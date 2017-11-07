Mundo Deportivo: «Реал» хочет приобрести Неймара после окончания контракта Роналду или раньше
«Реал» по-прежнему интересуется форвардом «ПСЖ» Неймаром.
Президент мадридского клуба Флорентино Перес был заинтересован в подписании бразильца еще в 2013 году, но тогда его опередила «Барселона» под руководством Сандро Росселя.
Ссылаясь на ряд источников в Париже, каталонское издание Mundo Deportivo сообщает, что Перес уже встречался с отцом Неймара. Кроме того, они могут поддерживать связь через агента Вагнера Рибейро.
В «Реале» хотели бы видеть Неймара в команде сразу после окончания контракта нападающего Криштиану Роналду в 2021 году или раньше.
В то же время «ПСЖ», купивший игрока у «Барселоны» минувшим летом за 222 миллиона евро, не намерен продавать его.
Отмечается, что Неймар не разочарован переходом во французский клуб, который старается создать ему максимально комфортные условия.
Контракт бразильца с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.
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