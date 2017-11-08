«Реал» не намерен продавать Бэйла. Клуб поддерживает игрока, несмотря на травмы

В «Реале» верят, что полузащитник сможет вернуться на прежний уровень игры после череды травм, сообщает Marca.

По информации источника, никто в мадридском клубе не рассматривает вариант с переходом атакующего хавбека в другую команду.

28-летний валлиец знает, что может рассчитывать на полную поддержку со стороны .

В то же время Бэйлу нужно доказать, что он способен принимать участие в матчах еженедельно. Оценка его выступлениям будет дана по окончании сезона.

Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.

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