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    Mundo Deportivo: «Реал» хочет летом приобрести Коутиньо

    Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стал трансферной целью «Реала».

    Клуб из Мадрида уже проконсультировался с коллегами из Англии относительно ситуации с контрактом 25-летнего хавбека.

    «Реал» хочет приобрести Коутиньо летом 2018 года.

    Главным претендентом на игрока сборной Бразилии считается «Барселона». Коутиньо сам склоняется именно к этому варианту продолжения карьеры.

    Каталонцы могут выйти на трансферный рынок уже в январе, потому что летом за игрока, скорее всего, развернуться серьезная борьба, и сумма сделки существенно вырастет, превысив 150 миллионов евро, за которые «Ливерпуль» изначально был готов расстаться с Коутиньо.

    Если Коутиньо не перейдет в «Барселону» зимой, по окончании сезона претендовать на игрока будут и «Реал», и «ПСЖ», который уже вел работу над этим трансфером.

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