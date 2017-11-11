Губерниев о выходе с «Лужников»: «Если мы так встретим гостей в 2018 году, то мне как послу ЧМ будет немножко стыдно»

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию товарищеского матча Россия — Аргентина (0:1) в «Лужниках».

«Я был в полной уверенности, что мы взяли на вооружение порядок, когда никакие верхние и нижние ярусы не выходят по очереди, а выходят все сразу. Но фишка заключалась еще и в том, что были проблемы, видимо, с метро. И людям, которые с нижних ярусов выходили, объявляли, что что-то закрыто. И огромная десятитысячная толпа не знала, что делать.

Я очень удручен подобной историей, потому что было очень сложно попасть на стадион. Я специально пошел за ворота, а не во всякие ВИП-ложи, чтобы посмотреть футбол с болельщиками. Мы не без труда туда попали, меры безопасности были на уровне. Полиция работала безукоризненно, а вот на выходах…

Плохо работала акустика на стадионе. Ничего не было слышно из того, что объявляли. Авторитетно заявляю, что за воротами ничего не было слышно и люди жаловались. А потом мы более получаса стояли и ждали, когда начнется выход с трибун.

Россия — Аргентина — это тот матч, когда очень многие приехали из других городов. С нами были болельщики из Тулы, Тамбова, Саратова. Они опаздывали на поезда. Естественно, все хотели в туалет, было холодно. На моих глазах родители снимали с себя одежду, чтобы согреть детей, потому что на улице не май. Хотя понятно, что чемпионат мира будет летом.

Я сегодня был торжественно принят в послы чемпионата мира по футбола от города Москвы. Мне вручили сертификат за подписью мэра Собянина. И я решил провести инспекцию, пошел на футбол и был удивлен и удручен.

Я много раз был на футболе за границей. Я знаю, как происходят выходы с трибун. И у меня было полное ощущение, что после реконструкции мы возьмем мировую практику на вооружение. Но оказалось, что что-то пошло не так.

Давайте говорить, что первый блин был комом. Будем надеяться, что компетентные органы исправят все недостатки. Но если мы будем таким образом встречать гостей в 2018 году, то мне как послу будет немножко стыдно», — заявил Губерниев.

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