Сорокин о матче в «Лужниках»: «Схемы транспорта, загрузки стадиона, работы со зрителями сработали более-менее хорошо»
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин остался доволен товарищеским матчем на обновленном стадионе «Лужники» Россия — Аргентина (0:1) .
«Стадион прекрасный. Все схемы транспорта, загрузки стадиона, работы со зрителями сработали более-менее хорошо. Для первого раза очень хороший результат.
Конечно, есть моменты, которые нужно доделать в стадионе. Может быть, даже после следующей игры мы их подкорректируем», — сказал Сорокин.
Напомним, что арена примет матч открытия и финал ЧМ-2018.
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