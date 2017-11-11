Сорокин о матче в «Лужниках»: «Схемы транспорта, загрузки стадиона, работы со зрителями сработали более-менее хорошо»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин остался доволен товарищеским матчем на обновленном стадионе Россия — Аргентина (0:1) .

«Стадион прекрасный. Все схемы транспорта, загрузки стадиона, работы со зрителями сработали более-менее хорошо. Для первого раза очень хороший результат.

Конечно, есть моменты, которые нужно доделать в стадионе. Может быть, даже после следующей игры мы их подкорректируем», — сказал Сорокин.

Напомним, что арена примет матч открытия и финал ЧМ-2018.

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