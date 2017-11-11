Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сорокин о матче в «Лужниках»: «Схемы транспорта, загрузки стадиона, работы со зрителями сработали более-менее хорошо»

    Теги Лужники сборная России сборная Аргентины болельщики ЧМ-2018 Алексей Сорокин

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин остался доволен товарищеским матчем на обновленном стадионе «Лужники» Россия — Аргентина (0:1) .

    «Стадион прекрасный. Все схемы транспорта, загрузки стадиона, работы со зрителями сработали более-менее хорошо. Для первого раза очень хороший результат.

    Конечно, есть моменты, которые нужно доделать в стадионе. Может быть, даже после следующей игры мы их подкорректируем», — сказал Сорокин.

    Напомним, что арена примет матч открытия и финал ЧМ-2018.

    Губерниев о матче в «Лужниках»: «Верхний ярус с женщинами и детьми не выпускают полчаса. Позорище!»

    Опрос

    Какой стадион – лучший в России?

    15509 голосов 185
    • «Лужники»
      31%
    • «Крестовский»
      16%
    • «Краснодар»
      41%
    • Другой
      12%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться