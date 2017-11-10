Станислав Черчесов: «В сборной как надо приняли Фернандеса. Единственное – русский язык надо учить»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча против Аргентины.
– Как вы готовились к игре?
– Это не первая наша игра с командами, которые будут на чемпионате мира. Все идет своим чередом, ничего специального. Уже посмотрели, как аргентинцы играют в атаке, сегодня увидим – как в обороне. Народу на стадионе будет много, но тем лучше.
– Как будете играть, в четыре или пять защитников?
– Почти всегда на выезде аргентинцы играют в три защитника. Правильно будет сыграть зеркально. С мексиканцами мы сыграли в четыре защитника и довольно удачно, хотя и вдесятером играли. Но не думаю, что сегодня будут изменения.
– Определились уже, каким будет состав на матч с Аргентиной?
– Футболисты знают свое состояние. Как можно за три дня сказать, кто сыграет? Мы же не Кощеи бессмертные. Внутри команды обойму знаем – и по состоянию, и по сопернику. Бывает, что засыпаешь с одним составом, а утром у кого-то поднимается температура. Как будет чувствовать себя Глушаков, если за четыре дня до игры будет знать, что не сыграет? Соберет вещи и уедет?
У нас настроение хорошее, рабочее. Еще сутки есть до игры. Это тот случай, когда футболистов надо оставить в покое. Сейчас уже не будем им мешать. Это тоже важное качество тренера.
– Что думаете о перспективах Марио Фернандеса?
– Рады видеть его в своих рядах. Его игры за молодежку Бразилии в прошлом. Если у футболиста есть российский паспорт, мы его рассматриваем. Мимо не проходим. Он должен соответствовать определенному уровню. Команда приняла его как надо. Единственное – русский язык надо учить. Думаю, это не за горами.
– Кого из молодых игроков рассматриваете в сборной?
– У нас уже есть Головин, хотя он может играть в молодежной сборной. Игроков молодежки будем брать, если они будут готовы. В прошлом созыве Зобнин и Миранчук приезжали и получали игровое время. Брать игроков просто так, чтобы тренироваться, неэффективно. Готовых игроков будем брать и уже не отдавать. Следим за всеми внимательно, – сказал Черчесов.
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