Станислав Черчесов: «В сборной как надо приняли Фернандеса. Единственное – русский язык надо учить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча против Аргентины.

– Как вы готовились к игре?

– Это не первая наша игра с командами, которые будут на чемпионате мира. Все идет своим чередом, ничего специального. Уже посмотрели, как аргентинцы играют в атаке, сегодня увидим – как в обороне. Народу на стадионе будет много, но тем лучше.



– Как будете играть, в четыре или пять защитников?

– Почти всегда на выезде аргентинцы играют в три защитника. Правильно будет сыграть зеркально. С мексиканцами мы сыграли в четыре защитника и довольно удачно, хотя и вдесятером играли. Но не думаю, что сегодня будут изменения.

– Определились уже, каким будет состав на матч с Аргентиной?

– Футболисты знают свое состояние. Как можно за три дня сказать, кто сыграет? Мы же не Кощеи бессмертные. Внутри команды обойму знаем – и по состоянию, и по сопернику. Бывает, что засыпаешь с одним составом, а утром у кого-то поднимается температура. Как будет чувствовать себя Глушаков, если за четыре дня до игры будет знать, что не сыграет? Соберет вещи и уедет?

У нас настроение хорошее, рабочее. Еще сутки есть до игры. Это тот случай, когда футболистов надо оставить в покое. Сейчас уже не будем им мешать. Это тоже важное качество тренера.

– Что думаете о перспективах ?

– Рады видеть его в своих рядах. Его игры за молодежку Бразилии в прошлом. Если у футболиста есть российский паспорт, мы его рассматриваем. Мимо не проходим. Он должен соответствовать определенному уровню. Команда приняла его как надо. Единственное – русский язык надо учить. Думаю, это не за горами.

– Кого из молодых игроков рассматриваете в сборной?

– У нас уже есть Головин, хотя он может играть в молодежной сборной. Игроков молодежки будем брать, если они будут готовы. В прошлом созыве Зобнин и Миранчук приезжали и получали игровое время. Брать игроков просто так, чтобы тренироваться, неэффективно. Готовых игроков будем брать и уже не отдавать. Следим за всеми внимательно, – сказал Черчесов.