Юрий Баскаков: «Карасев должен был удалить Вернблума, Васина и Гончаренко»

Инспектор Департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков разобрал работу арбитра Сергея Карасева на матче 16-го тура премьер-лиги между «Локомотивом» и (2:2).

«На 49-й минуте Хосонова справедливо получил желтую карточку. Это проблема игрока , что она стала для него второй.

Но нельзя было применять принцип преимущества и нервировать тем самым игроков, так что методически Карасев недоработал.

Нужно было сразу останавливать игру. А конкретно по нарушению – все факторы для желтой карточки есть.

На 56-й минуте Вернблум ударил соперника локтем, и это наименее дискуссионный момент. Это для меня прямая красная карточка за агрессивное поведение. Ладно бы это была верховая борьба, но мяч внизу, а он бьет Миранчука.

УЕФА постоянно присылает такие клипы, и иначе трактовать эпизод нельзя. Вернблум сжал кулак и использовал локоть как оружие. Плохо, что судьи не разобрались.

Но вот так, как Гончаренко себя ведет, вести себя непозволительно, и его, по большому счету, тоже надо было удалять.

Я много видел Виктора Михайловича, он производит впечатление воспитанного человека, и что с ним произошло – непонятно. Это не красит имидж российского человека.

На 75-й минуте Васин сбил Фарфана в своей штрафной, был назначен пенальти. Мне неприятно говорить, но Сергей принял наполовину правильное решение.

Пенальти назначен правильно, но со стороны Васина не было попытки сыграть в мяч, и поэтому следовало также удалить игрока , – заявил Баскаков в программе «Свисток» на телеканале «Наш Футбол».

«Вернблум – неприкасаемый, надо что-то делать». Скандал в дерби

Кажется, Гончаренко не нравятся российские судьи