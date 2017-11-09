Алан Дзагоев: «Это худший чемпионат России за 10 лет»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением об уровне текущего чемпионата России.

«Я считаю, что ЦСКА сегодня играет в атакующий футбол. Я долго думал и думаю по этому поводу в последнее время. На моей памяти это самый худший чемпионат, который проводился за последние 10 лет.

В футбол можно играть только с «Зенитом», и «Краснодаром». С остальными приходится просто бороться. Ты пытаешься играть в футбол, а они тебе не дают. И сами не играют, и другим не дают этого делать», – сказал Дзагоев в эфире телеканала «Россия 24».