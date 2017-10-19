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    Главный редактор «Р-Спорта» Конов станет редактором диджитал-проектов «Матч ТВ»

    Теги телевидение Василий Конов Матч ТВ

    Главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов покинул свой пост.

    По информации «Бизнес Online», Конов станет редактором диджитал-проектов «Матч ТВ».

    «Семь лет в «Р-Спорт» были фантастическими. Но пора идти дальше. С семьей на Зубовском прощаюсь. С 7 ноября начинается новое.

    P.S. Уважаемые коллеги, пожалуйста, отнеситесь с пониманием, что я не буду отвечать на звонки и сообщения с уточняющими вопросами.

    Наберитесь терпения, вы сами все прекрасно знаете давно», – написал Конов в своем телеграм-канале.

    Напомним, что Конов при создании телеканала «Матч ТВ» должен был стать главным редактором, однако после двух недель неофициальной работы решил не подписывать контракт из-за конфликта с руководством.

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