Моуринью может летом уйти из «МЮ». «ПСЖ» контактировал с Мендешем

Главный тренер Жозе Моуринью может продолжить карьеру в «ПСЖ».

По информации журналиста Тома МакДермотта, освещающего «МЮ», 54-летний португалец недоволен действиями руководителей клуба.

Например, Моуринью не устраивает, что клуб долго не мог осуществить трансфер хавбека Неманьи Матича и так и не подписал четвертого игрока летом.

Сообщается, что Моуринью может уйти из «Юнайтед» по окончании сезона.

Как утверждает Manchester Evening News, Моуринью, скорее всего, возглавит . Парижане уже контактировали с Жорже Мендешем по этому поводу.

Контракт Моуринью с рассчитан до лета 2019 года. Соглашение может быть продлено до 2020 года, но тренер требует от клуба большей активности на трансферном рынке.