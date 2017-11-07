Моуринью может летом уйти из «МЮ». «ПСЖ» контактировал с Мендешем
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может продолжить карьеру в «ПСЖ».
По информации журналиста Тома МакДермотта, освещающего «МЮ», 54-летний португалец недоволен действиями руководителей клуба.
Например, Моуринью не устраивает, что клуб долго не мог осуществить трансфер хавбека Неманьи Матича и так и не подписал четвертого игрока летом.
Сообщается, что Моуринью может уйти из «Юнайтед» по окончании сезона.
Как утверждает Manchester Evening News, Моуринью, скорее всего, возглавит «ПСЖ». Парижане уже контактировали с Жорже Мендешем по этому поводу.
Контракт Моуринью с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года. Соглашение может быть продлено до 2020 года, но тренер требует от клуба большей активности на трансферном рынке.
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