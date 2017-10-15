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    Моуринью о возможности однажды возглавить «ПСЖ»: «Могу лишь сказать, что точно не завершу карьеру в «МЮ»

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия лига 1 Франция

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в интервью французскому телеканалу Telefoot оценил возможность однажды возглавить «ПСЖ».

    «Могу лишь только сказать, что я все еще остаюсь тренером со своими переживаниями, амбициями и стремлением к новому.

    Я точно не завершу свою тренерскую карьеру в «Манчестер Юнайтед», – признался португалец.

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