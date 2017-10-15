Моуринью о возможности однажды возглавить «ПСЖ»: «Могу лишь сказать, что точно не завершу карьеру в «МЮ»

Главный тренер Жозе Моуринью в интервью французскому телеканалу Telefoot оценил возможность однажды возглавить .

«Могу лишь только сказать, что я все еще остаюсь тренером со своими переживаниями, амбициями и стремлением к новому.

Я точно не завершу свою тренерскую карьеру в «Манчестер Юнайтед», – признался португалец.