Goal: «МЮ» предложит Моуринью 5-летний контракт на 65 млн фунтов. Тренер интересен «ПСЖ»

намерен подписать новое долгосрочное соглашение с главным тренером .

Клуб из Манчестера в свете интереса со стороны к 54-летнему специалисту предложит Моуринью пятилетний контракт на 65 миллионов фунтов.

Источник, близкий к парижанам, заявил, что в ближайшем будущем «Пари Сен-Жермен» может предпринять попытку подписать Моуринью.

Ранее сообщалось, что Моуринью хочет продлить контракт с «МЮ» с повышением зарплаты.

Моуринью о возможности однажды возглавить «ПСЖ»: «Могу лишь сказать, что точно не завершу карьеру в «МЮ»

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