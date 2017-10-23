Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Goal: «МЮ» предложит Моуринью 5-летний контракт на 65 млн фунтов. Тренер интересен «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия лига 1 Франция

    «Манчестер Юнайтед» намерен подписать новое долгосрочное соглашение с главным тренером Жозе Моуринью.

    Клуб из Манчестера в свете интереса со стороны «ПСЖ» к 54-летнему специалисту предложит Моуринью пятилетний контракт на 65 миллионов фунтов.

    Источник, близкий к парижанам, заявил, что в ближайшем будущем «Пари Сен-Жермен» может предпринять попытку подписать Моуринью.

    Ранее сообщалось, что Моуринью хочет продлить контракт с «МЮ» с повышением зарплаты.

    Моуринью о возможности однажды возглавить «ПСЖ»: «Могу лишь сказать, что точно не завершу карьеру в «МЮ»

    Оцените лучших букмекеров: Фонбет, Балтбет, Бинго-бум

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться