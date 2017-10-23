Goal: «МЮ» предложит Моуринью 5-летний контракт на 65 млн фунтов. Тренер интересен «ПСЖ»
«Манчестер Юнайтед» намерен подписать новое долгосрочное соглашение с главным тренером Жозе Моуринью.
Клуб из Манчестера в свете интереса со стороны «ПСЖ» к 54-летнему специалисту предложит Моуринью пятилетний контракт на 65 миллионов фунтов.
Источник, близкий к парижанам, заявил, что в ближайшем будущем «Пари Сен-Жермен» может предпринять попытку подписать Моуринью.
Ранее сообщалось, что Моуринью хочет продлить контракт с «МЮ» с повышением зарплаты.
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