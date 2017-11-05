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    Конте о том, что они с Моуринью не пожали руки: «Это не важно. Важна победа в матче»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Антонио Конте Альваро Мората

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча с «Манчестер Юнайтед» (1:0) высоко отозвался о форварде Альваро Морате, забившем победный гол.

    «Мората показал себя личностью очень сильной, достаточно сильной, чтобы играть в этой лиге. Есть некоторое разочарование, поскольку Альваро мог забить больше, но сегодня он был весьма хорош.

    Мората – молодой футболист. Все это здорово повлияет на его уверенность в себе и на уверенность «Челси» в своих силах», – сказал итальянец.

    Конте и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обошлись без рукопожатия. «Это не важно. Важно было выиграть матч. Уважение следует проявлять на поле, не за его пределами», – сказал итальянец по этому поводу.

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