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    Моуринью о споре с Конте: «Это вина журналистов, которые искажают слова»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия травмы Антонио Конте

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об обмене мнениями в прессе с тренером «Челси» Антонио Конте.

    «Я не говорю с ним и не знаю, почему он говорит со мной. Это не его вина, это вина журналистов, искажающих слова.

    По всему миру есть тренеры, которые по своей философии предпочитают говорить о травмах. Они пытаются найти оправдание неудачам.

    С прошлого сезона у нас были серьезные травмы, но я говорю о нашем плотном графике, а не о травмах», – сказал Моуринью.

    Конте о словах Моуринью про жалобы тренеров на травмы: «Пусть думает о своей команде»

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