Моуринью о споре с Конте: «Это вина журналистов, которые искажают слова»

Главный тренер Жозе Моуринью рассказал об обмене мнениями в прессе с тренером Антонио Конте.

«Я не говорю с ним и не знаю, почему он говорит со мной. Это не его вина, это вина журналистов, искажающих слова.

По всему миру есть тренеры, которые по своей философии предпочитают говорить о травмах. Они пытаются найти оправдание неудачам.

С прошлого сезона у нас были серьезные травмы, но я говорю о нашем плотном графике, а не о травмах», – сказал Моуринью.

Конте о словах Моуринью про жалобы тренеров на травмы: «Пусть думает о своей команде»

Эксклюзивные бонусы букмекеров: фрибеты и акции