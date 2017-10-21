Моуринью о споре с Конте: «Это вина журналистов, которые искажают слова»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал об обмене мнениями в прессе с тренером «Челси» Антонио Конте.
«Я не говорю с ним и не знаю, почему он говорит со мной. Это не его вина, это вина журналистов, искажающих слова.
По всему миру есть тренеры, которые по своей философии предпочитают говорить о травмах. Они пытаются найти оправдание неудачам.
С прошлого сезона у нас были серьезные травмы, но я говорю о нашем плотном графике, а не о травмах», – сказал Моуринью.
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