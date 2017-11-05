Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кто ты из лучших менеджеров АПЛ? Предложи свою тактику на главные матчи дня

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Антонио Конте Хосеп Гвардиола fantasy Kixx

    Сегодня в АПЛ играются два топ-матча: «Манчестер Сити» – «Арсенал» и «Челси» – «Манчестер Юнайтед»! Собери свою команду в футбольном фэнтези Kixx, чтобы почувствовать себя настоящим футбольным менеджером и обыграть других болельщиков. 

    СОБРАТЬ КОМАНДУ #ПРЯМОСЕЙЧАС

     В чем суть игры?

    Все очень просто – нужно собрать команду из реальных футболистов по реальным матчам. Правила начисления очков — как в обычном Fantasy-футболе: нужно угадать защитников и вратаря, чьи команды сыграют на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами и при этом не будут удалены с поля. 

    Kixx быстрее и динамичнее классического Fantasty: набор одной команды займет у вас не более минуты.

    Как обыграть других болельщиков?

    В игре существуют турниры для новичков, а также лиги для опытных пользователей. Регистрируйетесь в проекте — с помощью соцсетей или электронной почты — собирайте команды в понравившихся турнирах и вперед к победе!

    ПОГНАЛИ!

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться