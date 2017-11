Хуммельс продырявил бутсы, чтобы большим пальцам ног было комфортно

Защитник «Баварии» вышел на матч чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (3:1) в необычной обуви.

Футболист продырявил бутсы, чтобы большим пальцам ног было комфортно. Хуммельс играет в обуви от Adidas.

Подробную статистику 28-летнего защитника смотрите здесь.

Mats Hummels cut holes into his boots to release the pressure because he has issues with his toes. pic.twitter.com/iC2zepxKrR