Хуммельс продырявил бутсы, чтобы большим пальцам ног было комфортно
Защитник «Баварии» Матс Хуммельс вышел на матч чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (3:1) в необычной обуви.
Футболист продырявил бутсы, чтобы большим пальцам ног было комфортно. Хуммельс играет в обуви от Adidas.
Подробную статистику 28-летнего защитника смотрите здесь.
Mats Hummels cut holes into his boots to release the pressure because he has issues with his toes. pic.twitter.com/iC2zepxKrR— Alex Truica (@AlexTruica) 4 ноября 2017 г.
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