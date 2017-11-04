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    Хуммельс продырявил бутсы, чтобы большим пальцам ног было комфортно

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия фото Матс Хуммельс Adidas игровая форма

    Защитник «Баварии» Матс Хуммельс вышел на матч чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (3:1) в необычной обуви.

    Футболист продырявил бутсы, чтобы большим пальцам ног было комфортно. Хуммельс играет в обуви от Adidas.

    Подробную статистику 28-летнего защитника смотрите здесь.

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