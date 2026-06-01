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  • Винисиус забил за Бразилию впервые с октября – Панаме из-за штрафной на 58-й секунде. Вингер «Реала» также отдал голевой пас на Каземиро
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Винисиус забил за Бразилию впервые с октября – Панаме из-за штрафной на 58-й секунде. Вингер «Реала» также отдал голевой пас на Каземиро

Винисиус забил за Бразилию впервые с октября.

Винисиус Жуниор забил за сборную Бразилии впервые за полгода.

Вингер «Реала» отличился на 58-й секунде товарищеского матча со сборной Панамы (1:1, первый тайм). Винисиус открыл счет, забив гол ударом из-за пределов штрафной.

Ранее у Винисиуса не было голов за сборную в 5 матчах подряд. Последний раз он забивал 10 октября в товарищеском матче с Южной Кореей (5:0). Всего в 49 играх за Бразилию футболист забил 9 раз.

На 39-й минуте Винисиус ассистировал Каземиро – он сделал навес, который головой замкнул хавбек «МЮ». Сам Каземиро отдал результативный пас на партнера на 2-й минуте.

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Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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logoКаземиро

Комментарии

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Ну 9 мячей за сборную, это уровень Сергей Игнашевича, серьезно
Ужасная статистика. Почти 50 матчей и всего 9 голов. Неймар за 50 матчей в сборной забил 33!!!!! гола Вот где конечно мировой уровень
ОтветИван Никулин_1116720319
Ужасная статистика. Почти 50 матчей и всего 9 голов. Неймар за 50 матчей в сборной забил 33!!!!! гола Вот где конечно мировой уровень
Ужасная статистика по сравнению с Неймаром будет практически у каждого. Ней лучший бомбардир сборной с отрывом. Он по голам за игру равен Зубастику, а он поиграл в праймовой Бразилии, не ровня нынешней.

Вини забил мало, но сейчас никто за Бразилию не забивает много. У Рафиньи голов с игры столько же, как и Вини.
ОтветMax Well
Ужасная статистика по сравнению с Неймаром будет практически у каждого. Ней лучший бомбардир сборной с отрывом. Он по голам за игру равен Зубастику, а он поиграл в праймовой Бразилии, не ровня нынешней. Вини забил мало, но сейчас никто за Бразилию не забивает много. У Рафиньи голов с игры столько же, как и Вини.
это другое) не разрушай хрупкий мир хейтеров из провинции
Каземиро батя !
ОтветLavinka
Каземиро батя !
Уже вообще-то 10 лет как батя
А автор сам читал статью?))) отличился на 58-й секунде,а отдал пас на партнера на 2 минуте. То есть Винисиус забил когда 1я минута не закончилась,а Каземиро после отдал ему пас на этот гол ))))
Ответpc9dmt6pvw
А автор сам читал статью?))) отличился на 58-й секунде,а отдал пас на партнера на 2 минуте. То есть Винисиус забил когда 1я минута не закончилась,а Каземиро после отдал ему пас на этот гол ))))
А может там на другого партнёра был результативный пас))) но при этом счёт остался 1:1 в первом тайме.
Зачем эти игры перед Чм щас кто то сломается и уставшие будут
ОтветТемирлан Токомбаев
Зачем эти игры перед Чм щас кто то сломается и уставшие будут
Игровая практика тоже необходима. Тонус надо поддерживать. Все по тайму играют обычно.
Восстал из пепла как птица Феникс😁
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