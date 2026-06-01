Винисиус забил за Бразилию впервые с октября – Панаме из-за штрафной на 58-й секунде. Вингер «Реала» также отдал голевой пас на Каземиро
Винисиус забил за Бразилию впервые с октября.
Винисиус Жуниор забил за сборную Бразилии впервые за полгода.
Вингер «Реала» отличился на 58-й секунде товарищеского матча со сборной Панамы (1:1, первый тайм). Винисиус открыл счет, забив гол ударом из-за пределов штрафной.
Ранее у Винисиуса не было голов за сборную в 5 матчах подряд. Последний раз он забивал 10 октября в товарищеском матче с Южной Кореей (5:0). Всего в 49 играх за Бразилию футболист забил 9 раз.
На 39-й минуте Винисиус ассистировал Каземиро – он сделал навес, который головой замкнул хавбек «МЮ». Сам Каземиро отдал результативный пас на партнера на 2-й минуте.
А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»30832 голоса
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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Вини забил мало, но сейчас никто за Бразилию не забивает много. У Рафиньи голов с игры столько же, как и Вини.