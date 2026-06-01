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Товарищеские матчи. Бразилия забила 6 голов Панаме, Германия разгромила Финляндию, Украина победила Польшу

Национальные сборные проводят товарищеские матчи в преддверии ЧМ-2026.

В преддверии ЧМ-2026 сборная Германии разгромила Финляндию (4:0), Бразилия крупно обыграла Панаму (6:2), Украина победила Польшу (2:0) в гостях.

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (сборные).
31 мая 10:25, MUFG Stadium
Логотип домашней команды
Япония
Завершен
1 - 0
1.07xG0.32
Логотип гостевой команды
Исландия
Матч окончен
90’
+2’
Магнуссон   Сигурдарсон
87’
Хлинссон   Торвальдссон
87’
Эллертссон
  Огава
87’
85’
Гретарссон   Херманнссон
Кубо   Сано
83’
Томиясу   Танигути
83’
Судзуки   Хаякава
82’
75’
Тоурдарсон
Итакура   Ватанабе
73’
Танака   Гото
73’
Накамура   Сиогаи
72’
72’
Бальдурссон   Гуннарссон
72’
Виллюмссон   Андрессон
Ито   Нагатомо
46’
Эндо   Секо
46’
Доан   Сугавара
46’
46’
Тордарсон   Виллумссон
Уэда   Огава
46’
2тайм
Перерыв
33’
Хлинссон
Йосида   Ито
14’
Япония
Судзуки, Итакура, Йосида, Томиясу, Ито, Кубо, Накамура, Танака, Эндо, Доан, Уэда
Запасные: Судзуки, Ито, Кубо, Эндо, Судзуки, Итакура, Томиясу, Доан, Маэда, Йосида, Накамура, Танака, Судзуки, Уэда, Осако
1тайм
Исландия:
Вальдимарссон, Томассон, Тоурхалльссон, Магнуссон, Гретарссон, Тоурдарсон, Хлинссон, Бальдурссон, Тордарсон, Эллертссон, Виллюмссон
Запасные: Гретарссон, Бальдурссон, Кристинссон, Тордарсон, Сампстед, Хлинссон, Виллюмссон, Магнуссон, Benediktsson, Фридрикссон
Подробнее
Товарищеские матчи (сборные).
31 мая 13:00, Кибунпарк
Логотип домашней команды
Швейцария
Завершен
4 - 1
4.08xG1.37
Логотип гостевой команды
Иордания
Матч окончен
88’
Абу-Араб   Абу Дагаб
  Фасснахт
79’
78’
Абу Таха   Абу-Зрайк
77’
Аль-Равабде   Каши
77’
Хаддад   Аль-Дауд
Эмболо   Иттен
71’
Эбишер   Мухайм
61’
Г. Джака   Соу
61’
61’
Аль-Тамари   Абу Хашиш
Аканджи   Джемерт
60’
60’
Аль-Рашдан   Азайце
52’
  Аль-Фахури
Варгас   Фасснахт
46’
Ндойе   Видмер
46’
46’
Олван   Аль-Фахури
46’
Абуалнади   Обайд
46’
Аль-Росан   Бадави
Закария   Хакес
46’
Мвого   Келлер
46’
Фройлер   Яшари
46’
Манзамби   Амдуни
46’
Эльведи   Р. Родригес
46’
46’
Аль-Марди   Саде
2тайм
Перерыв
  Г. Джака
45’
+9’
  Ндойе
33’
  Эмболо
28’
Швейцария
Мвого, Эльведи, Аканджи, Закария, Эбишер, Г. Джака, Фройлер, Ндойе, Варгас, Эмболо, Манзамби
Запасные: Ридер, Закария, Г. Джака, Фройлер, Ндойе, Эмболо, Мвого, Эльведи, Аканджи, Эбишер, Варгас, Кобель, Манзамби, Аменда, Окафор
1тайм
Иордания:
Абу-Лайла, Абу Таха, Хаддад, Абуалнади, Абу-Араб, Аль-Росан, Аль-Марди, Аль-Равабде, Аль-Рашдан, Олван, Аль-Тамари
Запасные: Аль-Марди, Аль-Равабде, Сабра, Хаддад, Аль-Росан, Аль-Рашдан, Аль-Тамари, Бани-Аттия, Абу Таха, Абу-Араб, Олван, Аль-Фахори, Айед, Абуалнади, Таха
Подробнее
Товарищеские матчи (сборные).
31 мая 14:00, epet ARENA
Логотип домашней команды
Чехия
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Косово
Матч окончен
90’
Красники   Nivokazi
82’
Демаку
80’
  Эмерлаху
75’
Красники   Рачи
75’
Авдуллаху   Эмерлаху
Халоупек   Зелены
74’
62’
Ходжа   Демаку
62’
Ррахмани   Valmir Matoshi
Крейчи   Голеш
46’
Ладра   Вишински
46’
46’
Реджбечай   Забергя
Доудера   Юрасек
46’
Буха   Сохурек
46’
Гложек   Кабонго
46’
Черв   Садилек
46’
2тайм
Перерыв
  Гложек
32’
Кухта   Хитил
21’
  Ладра
12’
Чехия
Горничек, Крейчи, Гранач, Халоупек, Гложек, Ладра, Сойка, Буха, Черв, Доудера, Кухта
Запасные: Буха, Черв, Доудера, Коварж, Крейчи, Ладра, Кухта, Станек, Халоупек, Гложек
1тайм
Косово:
Мурич, Галлапени, Хайдари, Красники, Войвода, Ходжа, Реджбечай, Авдуллаху, Красники, Ррахмани, Аслани
Запасные: Авдуллаху, Красники, Ррахмани, Яшари, Шабанхаджай, Красники, Фазлии, Ходжа, Реджбечай, Бекай
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Товарищеские матчи (сборные).
31 мая 15:00, Ду Рештелу
Логотип домашней команды
Кабо-Верде
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Сербия
Матч окончен
89’
Павлович   Максимович
84’
Мимович
Морейра
82’
82’
Драгоевич
Кабрал   Стопира
79’
77’
Живкович   Иванович
Ленини   Фернандеш
76’
Жамиру   Ливраменто
76’
66’
Эракович   Мимович
66’
Станкович   Vukašin Đurđević
66’
Авдич   Симич
66’
Неделькович   Драгоевич
  Беншимол
63’
  Дуарте
59’
Лопес   Коста
46’
Жоване Кабрал   Семеду
46’
Диней   Пиреш
46’
Пина   Морейра
46’
46’
Милошевич   Штулич
Мендеш   Варела
46’
46’
Костов   Зукич
46’
Бирманчевич   Ранджелович
46’
Петрович   Лучич
Арканжу   Дуарте
46’
Да Кошта   Беншимол
46’
Возинья   Дос Сантос
46’
2тайм
Перерыв
Ленини
20’
20’
Живкович
Жамиру
19’
  Ленини
11’
Кабо-Верде
Возинья, Кабрал, Лопес, Диней, Пина, Ленини, Арканжу, Жамиру, Жоване Кабрал, Мендеш, Да Кошта
Запасные: Арканжу, Возинья, Лопес, Жамиру, Жоване Кабрал, Да Кошта, Семеду, Диней, Пина, Мендеш, Марсиу Роза, Родригеш, Кабрал, Ленини
1тайм
Сербия:
Станкович, Авдич, Павлович, Эракович, Неделькович, Станкович, Петрович, Бирманчевич, Костов, Живкович, Милошевич
Запасные: Авдич, Неделькович, Станкович, Илич, Petar Petrović, Павлович, Эракович, Петрович, Бирманчевич, Живкович, Лиескич, Миликич, Костов, Милошевич, Букинац
Подробнее
Товарищеские матчи (сборные).
31 мая 15:30, Городской стадион
Логотип домашней команды
Польша
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Украина
Матч окончен
89’
Миколенко
Петровски   Слиш
87’
82’
Назарина   Бондаренко
75’
Цыганков   Hennadii Synchuk
Кивер   Потульски
74’
65’
Назарина
Пырка   Войтушек
59’
Залевски   Рузга
59’
56’
Судаков   Назаренко
56’
Яремчук   Пономаренко
56’
Ярмоленко   Шапаренко
Левандовски   Жуковски
46’
Шиманьски   Свидерски
46’
Петушевски   Каминьски
46’
Висьневски   Wójcik
46’
46’
Романчук   Бондарь
Зелиньски   Капустка
46’
2тайм
Перерыв
44’
  Ярмоленко
34’
  Яремчук
Польша
Булка, Кивер, Висьневски, Кендзера, Залевски, Зелиньски, Пырка, Петровски, Шиманьски, Петушевски, Левандовски
Запасные: Висьневски, Петушевски, Левандовски, Козловски, Czubak, Пырка, Петровски, Беднарек, Кивер, Залевски, Зелиньски, Шиманьски, Грабара, Кохальски
1тайм
Украина:
Трубин, Матвиенко, Миколенко, Сарапий, Романчук, Очеретько, Назарина, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук
Запасные: Романчук, Ярмоленко, Цыганков, Ермаков, Судаков, Яремчук, Нещерет, Михавко, Бражко, Игнатенко, Назарина, Довбик
Подробнее
Товарищеские матчи (сборные).
31 мая 18:45, Мева Арена
Логотип домашней команды
Германия
Завершен
4 - 0
3.81xG0.37
Логотип гостевой команды
Финляндия
Матч окончен
Нмеча   Амири
84’
79’
Махута   Скюття
Карл   Сане
73’
Виртц   Вольтемаде
73’
73’
Вальта   Тенхо
73’
Алхо   Миеттинен
  Мусиала
63’
Ундав   Байер
61’
58’
Челльман   Похьянпало
58’
Кескинен   Хоканс
58’
Луд   Антман
  Ундав
57’
  Виртц
48’
2тайм
Перерыв
  Ундав
34’
Германия
Бауманн, Браун, Н. Шлоттербек, Та, Киммих, Павлович, Нмеча, Виртц, Мусиала, Карл, Ундав
Запасные: Нмеча, Антон, Рюдигер, Горетцка, Штиллер, Карл, Ундав, Тиав, Гросс, Левелинг, Виртц, Нюбель, Урбиг, Раум
1тайм
Финляндия:
Градецки, Махута, Коски, Миеттинен, Алхо, Сухонен, Мархиев, Вальта, Луд, Челльман, Кескинен
Запасные: Луд, Челльман, Пелтола, Пююхтя, Алхо, Арифи, Йоронен, Kilo, Вяянянен, Терхо, Вальта, Кескинен, Синисало, Юккола, Махута
Подробнее
Товарищеские матчи (сборные).
31 мая 19:30, Банк оф Америка
Логотип домашней команды
США
Завершен
3 - 2
2.32xG1.76
Логотип гостевой команды
Сенегал
Матч окончен
Берхалтер   Сендехас
76’
71’
Диарра   Сарр
70’
Сарр   Ниакате
70’
Ндиай   Дьенг
Тилльман
66’
  Балогун
63’
60’
Мане   Диао
59’
Джексон   Ндиайе
52’
  Мане
Пулишич   Тилльман
46’
Рим   Трасти
46’
46’
Сек   Мбоу
Робинсон   Арфстен
46’
46’
Камара   Гуйе
Рейна   Ролдан
46’
Дест   Веа
46’
Фриман   Скалли
46’
Пепи   Балогун
46’
46’
Якобс   Диуф
Маккензи   Робинсон
46’
Адамс   Маккенни
46’
Тернер   Брэйди
46’
2тайм
Перерыв
44’
  Мане
  Пулишич
20’
  Дест
7’
США
Тернер, Рим, Маккензи, Фриман, Робинсон, Дест, Адамс, Берхалтер, Пулишич, Пепи, Рейна
Запасные: Рейна, Ааронсон, Фриман, Берхалтер, Фриз, Райт, Тернер, Маккензи, Адамс, Пулишич, Рим, Робинсон, Дест, Пепи
1тайм
Сенегал:
Диав, Якобс, Сарр, Сек, Диатта, Ндиайе, Камара, Мане, Диарра, Ндиай, Джексон
Запасные: Якобс, Сек, Диарра, Ндиай, Сарр, Мане, Си, Камара, Джексон, Камара
Подробнее
Товарищеские матчи (сборные).
31 мая 21:30, Маракана
Логотип домашней команды
Бразилия
Завершен
6 - 2
3.13xG0.59
Логотип гостевой команды
Панама
Матч окончен
84’
Харви   Гриффит
84’
Мурильо   Андерсон
83’
  Харви
  Данило
81’
66’
Блэкмэн   Баррия
66’
Родригес   Родригес Мена
66’
Кордоба   Фаринья
65’
Эскобар   Рамос
65’
Андраде   Миллер
65’
Барсенас   Дэвис
  Игор Тиаго
63’
  Лукас Пакета
60’
  Роша
53’
Бремер   Данило
46’
Бруно Гимараэс   Данило
46’
Винисиус Жуниор   Лукас Пакета
46’
Алекс Сандро   Дуглас Сантос
46’
Рафинья   Эндрик
46’
Алиссон   Эдерсон
46’
46’
Уотермэн   Фахардо
46’
Диас   Кристиан Мартинес
Каземиро   Фабиньо
46’
Франса   Рожер
46’
Луис Энрике   Роша
46’
Матеус Кунья   Игор Тиаго
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Блэкмэн
  Каземиро
39’
14’
  Матеус Кунья
  Винисиус Жуниор
2’
Бразилия
Алиссон, Алекс Сандро, Лео Перейра, Бремер, Франса, Каземиро, Бруно Гимараэс, Винисиус Жуниор, Рафинья, Луис Энрике, Матеус Кунья
Запасные: Бремер, Каземиро, Бруно Гимараэс, Матеус Кунья, Уэвертон, Рафинья, Алекс Сандро, Винисиус Жуниор, Алиссон, Франса, Луис Энрике
1тайм
Панама:
Москера, Блэкмэн, Мурильо, Андраде, Кордоба, Эскобар, Диас, Харви, Барсенас, Родригес, Уотермэн
Запасные: Янис, Блэкмэн, Мурильо, Родригес, Гутьеррес, Андраде, Эскобар, Мурильо, Харви, Барсенас, Уотермэн, John David Gunn Curlin, Самудио, Кинтеро, Кордоба, Диас
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

А взять три ЛЧ подряд «ПСЖ» способен? Как «Реал»30830 голосов
Способен, возьмутПСЖ
Не возьмутРеал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Кабо-Верде - Сербия - замечательный результат🥳
ОтветISL
Кабо-Верде - Сербия - замечательный результат🥳
Да там команды так экспериментировали с составами, что аж 10 замен сделали, только 1 игрок каждой сборной отыграл весь матч от звонка до звонка.
ОтветАлександр Турубаров
Да там команды так экспериментировали с составами, что аж 10 замен сделали, только 1 игрок каждой сборной отыграл весь матч от звонка до звонка.
Ну, я к тому, что, в отличие от Сербии, Кабо-Верде к ЧМ готовится, и результат внушает надежду, что в группе с Сауд. Аравией, Уругваем и Испанией они ещё могут и пошуметь:)
Мне кажется это самая слабая сборная Бразилии за последние 30 лет.
Анчелотти нужно придумать что-то совсем необычное, чтобы они вышли хотя бы в полуфинал.
Ответmad butcher
Мне кажется это самая слабая сборная Бразилии за последние 30 лет. Анчелотти нужно придумать что-то совсем необычное, чтобы они вышли хотя бы в полуфинал.
неймар зарешает
Ответmad butcher
Мне кажется это самая слабая сборная Бразилии за последние 30 лет. Анчелотти нужно придумать что-то совсем необычное, чтобы они вышли хотя бы в полуфинал.
Полуфинал будет успехом для Бразилии , лично я сомневаюсь , что они 1/8 пройдут , хоть бы из группы вышли
Неплохо Германия сыграла, в охотку комбинировали, забили немало для уверенности.
Ответkvn9
Неплохо Германия сыграла, в охотку комбинировали, забили немало для уверенности.
В этот раз из группы выйдут, уверен, а вот дальше до первого серьёзного соперника.Считаю, что в плей-офф против Бразилии, Аргентины, Англии, Испании или Франции-это 100% вылет.В общем никаких иллюзий насчёт этой бундестим.Тренер переоценен жутко.
ОтветLimonade
В этот раз из группы выйдут, уверен, а вот дальше до первого серьёзного соперника.Считаю, что в плей-офф против Бразилии, Аргентины, Англии, Испании или Франции-это 100% вылет.В общем никаких иллюзий насчёт этой бундестим.Тренер переоценен жутко.
В футболе, даже с сильной разницей в классе, ничего 100% быть не может, в принципе. Слишком категорично. Тем более, никакого разительного отличия между перечисленными вами сборными и немцами нет, хоть и утверждать, что французам к примеру, они не уступают, я тоже конечно не возьмусь. Очень многое будет решать физическое состояние, адаптация к жаре, внутрекомандная сплочённость.
Никогда не понимал почему из всех республик бывшей Югославии хуже всех всегда выступали Сербы при этом на бумаге у них обычно классный состав, но результаты это просто стыд.
ОтветПевек
Никогда не понимал почему из всех республик бывшей Югославии хуже всех всегда выступали Сербы при этом на бумаге у них обычно классный состав, но результаты это просто стыд.
Слабый православный дух, тогда все станет ясно, это относится и к сб рф
что за травма у Ундава?
Что творит Пакета. Топ игрок
Комментарий удален пользователем
ОтветД O Б P Ы Й
Комментарий удален пользователем
Так в сборной Бразилии нет ни одного игрока ни из Палмейраса, ни из Шапекоэнсе😉 Четыре из Фламенго, по одному из Гремио, Ботафого и Сантоса. Остальные - легионеры. Почему б сборной не играть?🤨
Вот если бы играли Зенит-Пари НН, то вряд ли сборная Бразилии могла бы через 2 часа играть - всё же там 8% сборной из Зенита😐
Энрике в старте на игру, Дуглас в запасе.
Впечатляют составы сборных Германии и Бразилии. Но пока только составы а не игра.
ОтветЮрий_1117124718
Впечатляют составы сборных Германии и Бразилии. Но пока только составы а не игра.
Ну я б не сказал, что Германия по игре не впечатляет. 2 года назад на Евро немцы наряду с испанцами считались лучшими по качеству игры командой, и четвертьфинал между ними все называли досрочным финалом.
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