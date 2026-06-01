Товарищеские матчи. Бразилия забила 6 голов Панаме, Германия разгромила Финляндию, Украина победила Польшу

Национальные сборные проводят товарищеские матчи в преддверии ЧМ-2026.
В преддверии ЧМ-2026 сборная Германии разгромила Финляндию (4:0), Бразилия крупно обыграла Панаму (6:2), Украина победила Польшу (2:0) в гостях.
Товарищеские матчи
Япония
Судзуки, Итакура, Йосида, Томиясу, Ито, Кубо, Накамура, Танака, Эндо, Доан, Уэда
Запасные: Судзуки, Ито, Кубо, Эндо, Судзуки, Итакура, Томиясу, Доан, Маэда, Йосида, Накамура, Танака, Судзуки, Уэда, Осако
Исландия:
Вальдимарссон, Томассон, Тоурхалльссон, Магнуссон, Гретарссон, Тоурдарсон, Хлинссон, Бальдурссон, Тордарсон, Эллертссон, Виллюмссон
Запасные: Гретарссон, Бальдурссон, Кристинссон, Тордарсон, Сампстед, Хлинссон, Виллюмссон, Магнуссон, Benediktsson, Фридрикссон
Швейцария
Мвого, Эльведи, Аканджи, Закария, Эбишер, Г. Джака, Фройлер, Ндойе, Варгас, Эмболо, Манзамби
Запасные: Ридер, Закария, Г. Джака, Фройлер, Ндойе, Эмболо, Мвого, Эльведи, Аканджи, Эбишер, Варгас, Кобель, Манзамби, Аменда, Окафор
Иордания:
Абу-Лайла, Абу Таха, Хаддад, Абуалнади, Абу-Араб, Аль-Росан, Аль-Марди, Аль-Равабде, Аль-Рашдан, Олван, Аль-Тамари
Запасные: Аль-Марди, Аль-Равабде, Сабра, Хаддад, Аль-Росан, Аль-Рашдан, Аль-Тамари, Бани-Аттия, Абу Таха, Абу-Араб, Олван, Аль-Фахори, Айед, Абуалнади, Таха
Чехия
Горничек, Крейчи, Гранач, Халоупек, Гложек, Ладра, Сойка, Буха, Черв, Доудера, Кухта
Запасные: Буха, Черв, Доудера, Коварж, Крейчи, Ладра, Кухта, Станек, Халоупек, Гложек
Косово:
Мурич, Галлапени, Хайдари, Красники, Войвода, Ходжа, Реджбечай, Авдуллаху, Красники, Ррахмани, Аслани
Запасные: Авдуллаху, Красники, Ррахмани, Яшари, Шабанхаджай, Красники, Фазлии, Ходжа, Реджбечай, Бекай
Станкович Vukašin Đurđević
Кабо-Верде
Возинья, Кабрал, Лопес, Диней, Пина, Ленини, Арканжу, Жамиру, Жоване Кабрал, Мендеш, Да Кошта
Запасные: Арканжу, Возинья, Лопес, Жамиру, Жоване Кабрал, Да Кошта, Семеду, Диней, Пина, Мендеш, Марсиу Роза, Родригеш, Кабрал, Ленини
Сербия:
Станкович, Авдич, Павлович, Эракович, Неделькович, Станкович, Петрович, Бирманчевич, Костов, Живкович, Милошевич
Запасные: Авдич, Неделькович, Станкович, Илич, Petar Petrović, Павлович, Эракович, Петрович, Бирманчевич, Живкович, Лиескич, Миликич, Костов, Милошевич, Букинац
Цыганков Hennadii Synchuk
Польша
Булка, Кивер, Висьневски, Кендзера, Залевски, Зелиньски, Пырка, Петровски, Шиманьски, Петушевски, Левандовски
Запасные: Висьневски, Петушевски, Левандовски, Козловски, Czubak, Пырка, Петровски, Беднарек, Кивер, Залевски, Зелиньски, Шиманьски, Грабара, Кохальски
Украина:
Трубин, Матвиенко, Миколенко, Сарапий, Романчук, Очеретько, Назарина, Судаков, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук
Запасные: Романчук, Ярмоленко, Цыганков, Ермаков, Судаков, Яремчук, Нещерет, Михавко, Бражко, Игнатенко, Назарина, Довбик
Германия
Бауманн, Браун, Н. Шлоттербек, Та, Киммих, Павлович, Нмеча, Виртц, Мусиала, Карл, Ундав
Запасные: Нмеча, Антон, Рюдигер, Горетцка, Штиллер, Карл, Ундав, Тиав, Гросс, Левелинг, Виртц, Нюбель, Урбиг, Раум
Финляндия:
Градецки, Махута, Коски, Миеттинен, Алхо, Сухонен, Мархиев, Вальта, Луд, Челльман, Кескинен
Запасные: Луд, Челльман, Пелтола, Пююхтя, Алхо, Арифи, Йоронен, Kilo, Вяянянен, Терхо, Вальта, Кескинен, Синисало, Юккола, Махута
США
Тернер, Рим, Маккензи, Фриман, Робинсон, Дест, Адамс, Берхалтер, Пулишич, Пепи, Рейна
Запасные: Рейна, Ааронсон, Фриман, Берхалтер, Фриз, Райт, Тернер, Маккензи, Адамс, Пулишич, Рим, Робинсон, Дест, Пепи
Сенегал:
Диав, Якобс, Сарр, Сек, Диатта, Ндиайе, Камара, Мане, Диарра, Ндиай, Джексон
Запасные: Якобс, Сек, Диарра, Ндиай, Сарр, Мане, Си, Камара, Джексон, Камара
Винисиус Жуниор Лукас Пакета
Алекс Сандро Дуглас Сантос
Бразилия
Алиссон, Алекс Сандро, Лео Перейра, Бремер, Франса, Каземиро, Бруно Гимараэс, Винисиус Жуниор, Рафинья, Луис Энрике, Матеус Кунья
Запасные: Бремер, Каземиро, Бруно Гимараэс, Матеус Кунья, Уэвертон, Рафинья, Алекс Сандро, Винисиус Жуниор, Алиссон, Франса, Луис Энрике
Панама:
Москера, Блэкмэн, Мурильо, Андраде, Кордоба, Эскобар, Диас, Харви, Барсенас, Родригес, Уотермэн
Запасные: Янис, Блэкмэн, Мурильо, Родригес, Гутьеррес, Андраде, Эскобар, Мурильо, Харви, Барсенас, Уотермэн, John David Gunn Curlin, Самудио, Кинтеро, Кордоба, Диас
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Анчелотти нужно придумать что-то совсем необычное, чтобы они вышли хотя бы в полуфинал.
Вот если бы играли Зенит-Пари НН, то вряд ли сборная Бразилии могла бы через 2 часа играть - всё же там 8% сборной из Зенита😐