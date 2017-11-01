Тина Канделаки: «Мы создали общедоступный канал, который показывает только спорт 24 часа в сутки и 7 дней в неделю»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» подвела итоги двухлетней работы телеканала.

«Сегодня федеральному спортивному телеканалу исполняется 2 года. 2 года назад начался непростой путь: новые форматы программ, интересные трансляции, самые яркие ведущие и самые эмоциональные комментаторы (да, я тоже вспомнила «Буффонище!»).

Сейчас я уже могу сказать: наша команда сумела справиться с одним из самых сложных вызовов на телевидении – создать общедоступный спортивный канал, ориентированный на интерес массового российского зрителя, который 24 часа в сутки и 7 дней в неделю показывает только спорт.

Спасибо всей нашей большой команде, которая шаг за шагом выполняет задачу по привлечению к телеэкранам российских мужчин старше 18 лет и увеличению ими доли телесмотрения!

Молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые давно отправили телевизор на пенсию, удалось привлечь киберспортивными трансляциями, «Культ турой», футбольным реалити-шоу и выходками двух хулиганов спортивной журналистики Савина и Егорова в их «Нефутбольной стране».

Новые звезды спортивного ТВ: , Евгений Савин, Александр Кержаков, Дмитрий Игнатов – об их телевизионном опыте активно заговорили именно за эти два года.

«Бой в большом городе» вызвал град из 100000 заявок сразу после первого сезона — наш подход к боям сделал из этого вида спортивного контента шоу, которое хочется смотреть и обсуждать. Студии, гости, аналитика во время

Евро-2016, Олимпиады-2016, Кубка конфедераций FIFA, чемпионатов мира и многих других спортивных турниров – эти форматы показали всей стране, что мы можем говорить о спорте современным языком, который понимают молодые.

Наш канал уверенно сотрудничает с ведущими мировыми телевизионными мейджорами: с бразильским Globo Rede, японским Fuji TV, китайским CCTV5, немецким ZDF и другими.

Это мы первыми рассказали, что наши спортсмены поедут в Рио и сделали все для того, чтобы наша сборная чувствовала поддержку всей страны каждую минуту.

Хабиб Нурмагомедов и его первый стрим, Федор Емельяненко и каждый его шаг перед важным боем, Кубок войны и мира, фильм о Владиславе Третьяке, фильм об Александре Карелине и фильм об Алине Кабаевой. Наша одержимость довела нас до Мейвезера с Макгрегором, интервью с которым впервые вышло именно у нас. Зрители хотят видеть своих кумиров и наблюдать за ними не только на ринге, льду или футбольном поле — они хотят знать своих героев и видеть, как они живут.

Мы начали с нуля и за эти два года прошли немало, но цифры – вещь упрямая. Они растут, зрители выбирают наш контент, а мы понимаем, что выбрали нелегкий, но правильный путь.

Мы вместе с вами, нашими зрителями, добиваемся новых целей каждый день. И это далеко не предел наших с вами возможностей. Мы можем и будем делать гораздо больше. Потому что #знайнаших и потому что все только начинается», – написала Канделаки в своем telegram-канале.

Люди, которые ушли с «Матч ТВ». Где они сейчас?

«Матч ТВ» возглавили люди с канала ТНТ