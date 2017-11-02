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    Дзагоев номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

    Теги ЦСКА Бавария ПСЖ Рома Ливерпуль Шахтер Манчестер Сити Серхио Агуэро Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Алан Дзагоев Стефан Эль-Шаарави Левен Курзава Марлос Мохамед Салах Деле Алли Кингсли Коман

    УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    В восьмерку номинантов вошли: Алан Дзагоев (ЦСКА), Деле Алли («Тоттенхэм»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Марлос («Шахтер»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Левен Курзава («ПСЖ»), Кингсли Коман («Бавария»).

    Голосование проводится среди болельщиков на официальном сайте УЕФА.

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