Какой европейский топ-чемпионат вы смотрите? Следите за любимым турниром с приложением для Android или iPhone

Все европейские топ-чемпионаты стартовали! Первые матчи уже сыграны в АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиге, Лиге 1, Серии А.

В каждом турнире есть своя интрига: сможет ли Гвардиола взять чемпионство в Англии? Сумеет ли «Барселона» все-таки составить конкуренцию «Реалу»? Выиграет ли «Бавария» титул после невзрачной предсезонки? Поможет ли Неймар вернуть ПСЖ «золото»?

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