Какой европейский топ-чемпионат вы смотрите? Следите за любимым турниром с приложением для Android или iPhone
Все европейские топ-чемпионаты стартовали! Первые матчи уже сыграны в АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиге, Лиге 1, Серии А.
В каждом турнире есть своя интрига: сможет ли Гвардиола взять чемпионство в Англии? Сумеет ли «Барселона» все-таки составить конкуренцию «Реалу»? Выиграет ли «Бавария» титул после невзрачной предсезонки? Поможет ли Неймар вернуть ПСЖ «золото»?
Предпочитаете один из топ-чемпионатов или смотрите все сразу? Лучший способ следить за самыми сильными национальными чемпионатами в мире — турнирные приложения от Sports.ru
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛА ЛИГА»
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «БУНДЕСЛИГА»
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «СЕРИЯ А»
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛИГА 1»
С турнирными приложениями вы получаете:
– Новости и инсайды о всех командах чемпионата.
– Расписание всех матчей чемпионата.
– Самую подробную турнирную таблицу первенства.
– Ваш любимый клуб в категории «Избранное».
– Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.
– Полную информацию о состоявшихся и возможных трансферах.
– Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.
– Подробную статистику всех матчей и игроков в режиме реального времени.
– Блоги и материалы болельщиков о чемпионате.
– Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов.
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛА ЛИГА»
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «БУНДЕСЛИГА»
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «СЕРИЯ А»
УСТАНОВИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ «ЛИГА 1»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.