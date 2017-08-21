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    Какой европейский топ-чемпионат вы смотрите? Следите за любимым турниром с приложением для Android или iPhone

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Монако Ростов Рубин Интер Рома Милан Манчестер Юнайтед Челси Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Севилья Атлетико лига 1 Франция серия А Италия примера Испания Лига чемпионов Лига Европы Динамо Москва Наполи Тоттенхэм Краснодар мобильные приложения

    Все европейские топ-чемпионаты стартовали! Первые матчи уже сыграны в АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиге, Лиге 1, Серии А.

    В каждом турнире есть своя интрига: сможет ли Гвардиола взять чемпионство в Англии? Сумеет ли «Барселона» все-таки составить конкуренцию «Реалу»? Выиграет ли «Бавария» титул после невзрачной предсезонки? Поможет ли Неймар вернуть ПСЖ «золото»?

    Предпочитаете один из топ-чемпионатов или смотрите все сразу? Лучший способ следить за самыми сильными национальными чемпионатами в мире — турнирные приложения от Sports.ru

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    С турнирными приложениями вы получаете:

    – Новости и инсайды о всех командах чемпионата.

    – Расписание всех матчей чемпионата.

    – Самую подробную турнирную таблицу первенства.

    – Ваш любимый клуб в категории «Избранное».

    – Текстовые онлайн-трансляции матчей, календарь и турнирная таблица.

    – Полную информацию о состоявшихся и возможных трансферах.

    – Уведомления о голах и результатах команд, а также самых важных новостях.

    – Подробную статистику всех матчей и игроков в режиме реального времени.

    – Блоги и материалы болельщиков о чемпионате.

    – Широкие возможности для общения с болельщиками вашей команды и других клубов.

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