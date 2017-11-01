Геркус о госкорпорациях: «Убираешь их – футбола нет»

Президент Илья Геркус в интервью главному редактору Sports.ru Юрию Дудю рассказал о финансировании в российском футболе.

– Хотя сегодняшний «Локомотив» – это про маркетинг и про работу с болельщиками, не покидает ощущение, что все это не по-настоящему, все это фэйк. Все спонсоры – от владельца. Даже продажа названия арены – теперь «РЖД Арены» – это перекладывание из одного кармана в другой.

– Нет, есть фэйк, а есть не фэйк. Мы не фэйк. Потому что мы действительно боремся за болельщика. Мы постигли эту тайну: болельщики – это и есть футбольный клуб. Есть они – есть футбольный клуб, нет их – нет клуба.

Есть клубы, которые не убить, потому что за ними огромное количество людей. Возьми – с ним ничего и никогда произойти не может. Если он вдруг разоряется, новый инвестор уже бежит, именно бежит: а можно я буду следующим? Потому что болелы, потому что важно.

в похожей ситуации. Остальные – меньше. И мы должны стать такими же.

Вторая история – мы всегда были с РЖД, все 95 лет. Там работает 1 миллион человек, наша цель – чтобы они нами гордились.

Мы индустриальный рабочий клуб, который всегда рядом, прямо рядом с депо.

– Ну все равно это не про бизнес. Госкомпания выделяет вам на сезон много миллионов долларов. А возвращаете вы им крохи.

– Мы даем им гордость. Гордость за нас. Мы даем им ощущение, что РЖД – это еще и крутой футбольный клуб.

И помимо того, что мы на четверть себя обеспечим, когда-нибудь, может быть, наполовину себя обеспечим, – мы еще и выстроим связь с этим человеком из РЖД, который приходит после смены и включает телевизор: «А как там мой «Локомотив»?». А он – хорошо!

Футбол – это социальный институт, а не бизнес, про который все привыкли думать. Это сложный социальный институт, успешно существующий в развитых обществах.

Футбольная самоорганизация у нас вывернута Советским Союзом. Наш клубный футбол был убит в 1921 году: декретом Совнаркома все клубы, которые к тому моменту существовали по 20-30 лет, были уничтожены – потому что пережиток империалистической системы. Хотя этот досоветский пласт был очень правильным, очень, как ты любишь говорить, рыночным.

Потом это было начисто соскоблено и запустили спортивные общества – «Динамо», ЦДКА, «Трудовые резервы», «Крылья Советов», «Локомотив». И каждое важное государственное общество получило привилегию иметь при себе общество спортивное.

Поменять природу этих отношений – из клубов госкопораций сделать обратно рыночные, где люди просто объединяются и делают клуб сами, – невозможно.

Убираешь государственные корпорации – футбола нет. Потому что это связь установлена еще в те времена, когда государство было иным. «Уберите государство из спорта и будет всем хорошо» – это обман, не будет никому хорошо.

При этом я понимаю: да, это социальное явление, но большая часть денег идет на финансирование абсолютно рыночных и даже выше-рыночных зарплат. И это вызывает понятный гнев и порицание многочисленных пользователей Sports.ru, – сказал Геркус.

Так какие отношения между президентом и тренером «Локомотива»?