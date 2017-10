Криштиану Роналду: «Конечно, я лучший. Проверьте, кто выиграл приз The Best»

Нападающий Криштиану Роналду заявил, что он лучший футболист мира.

32-летний португалец ответил болельщику, который в инстаграме назвал его лучшим.

«Криштиану, ты лучший (прочитал запись болельщика – прим. Sports.ru).

Конечно, я лучший. Проверьте, кто выиграл приз The Best в прошлый поонедельник», – сказал Роналду.

23 октября Роналду во второй раз подряд был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА (The Best).

