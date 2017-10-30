Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Криштиану Роналду: «Конечно, я лучший. Проверьте, кто выиграл приз The Best»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания ФИФА видео

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заявил, что он лучший футболист мира.

    32-летний португалец ответил болельщику, который в инстаграме назвал его лучшим.

    «Криштиану, ты лучший (прочитал запись болельщика – прим. Sports.ru).

    Конечно, я лучший. Проверьте, кто выиграл приз The Best в прошлый поонедельник», – сказал Роналду.

    23 октября Роналду во второй раз подряд был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА (The Best).

    Кому и как помогает Криштиану Роналду

    Роналду снова лучший в мире

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться