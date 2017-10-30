Криштиану Роналду: «Конечно, я лучший. Проверьте, кто выиграл приз The Best»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заявил, что он лучший футболист мира.
32-летний португалец ответил болельщику, который в инстаграме назвал его лучшим.
«Криштиану, ты лучший (прочитал запись болельщика – прим. Sports.ru).
Конечно, я лучший. Проверьте, кто выиграл приз The Best в прошлый поонедельник», – сказал Роналду.
23 октября Роналду во второй раз подряд был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА (The Best).
Кому и как помогает Криштиану Роналду
Ronaldo’s response when a fan calls him the best... pic.twitter.com/Gu5GvmpPdl— GMS (@GMS678) 30 октября 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.