Неймар: «Роналду заслужил звание лучшего игрока года»
Форвард «ПСЖ» Неймар прокомментировал победу нападающего «Реала» Криштиану Роналду в опросе ФИФА за лучшего игрока 2017 года.
«Конечно, победа «Реала» в Лиге чемпионов стала определяющим фактором. Я поздравляю его, он это заслужил. Он многого добился в футболе, его уважают. Он и Месси – две звезды мирового футбола.
Я очень рад, что попал в тройку лучших», – сказал Неймар.
Опрос
Кто будет лучшим игроком мира после Месси и Роналду?
32643 голосa 123
- Неймар43%
- Эден Азар7%
- Харри Кейн21%
- Луис Суарес3%
- Поль Погба4%
- Кто-то другой22%
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