Неймар: «Роналду заслужил звание лучшего игрока года»

Форвард «ПСЖ» Неймар прокомментировал победу нападающего Криштиану Роналду в опросе ФИФА за лучшего игрока 2017 года.

«Конечно, победа «Реала» в Лиге чемпионов стала определяющим фактором. Я поздравляю его, он это заслужил. Он многого добился в футболе, его уважают. Он и Месси – две звезды мирового футбола.

Я очень рад, что попал в тройку лучших», – сказал Неймар.

Роналду снова лучший в мире

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