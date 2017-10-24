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    Неймар: «Роналду заслужил звание лучшего игрока года»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Неймар

    Форвард «ПСЖ» Неймар прокомментировал победу нападающего «Реала» Криштиану Роналду в опросе ФИФА за лучшего игрока 2017 года.

    «Конечно, победа «Реала» в Лиге чемпионов стала определяющим фактором. Я поздравляю его, он это заслужил. Он многого добился в футболе, его уважают. Он и Месси – две звезды мирового футбола.

    Я очень рад, что попал в тройку лучших», – сказал Неймар.

    Роналду снова лучший в мире

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    Опрос

    Кто будет лучшим игроком мира после Месси и Роналду?

    32643 голосa 123
    • Неймар
      43%
    • Эден Азар
      7%
    • Харри Кейн
      21%
    • Луис Суарес
      3%
    • Поль Погба
      4%
    • Кто-то другой
      22%

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