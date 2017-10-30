Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Денис Глушаков: «Каррера хорош, но он пока точно не топ-тренер»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о главном тренере команды Массимо Каррере.

    О Каррере

    «Для Карреры мы первый клуб, в котором он выступает в роли главного тренера. Безусловно он хороший специалист, но он точно пока не топ-тренер.

    Если говорить объективно, то судить о том, какой он наставник можно будет в конце этого сезона.

    О графике российских команд, выступающих в еврокубках

    «Я всегда рад за российские команды, которые выступают в еврокубках. Ведь своим участием они повышают интерес к российскому футболу.

    Но, если говорить о нашем российском чемпионате, то для нас это идеальный шанс их обыграть, ведь все свои силы они потратят на европейские клубы».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться