Денис Глушаков: «Каррера хорош, но он пока точно не топ-тренер»

Полузащитник Денис Глушаков поделился мнением о главном тренере команды .

О Каррере

«Для Карреры мы первый клуб, в котором он выступает в роли главного тренера. Безусловно он хороший специалист, но он точно пока не топ-тренер.

Если говорить объективно, то судить о том, какой он наставник можно будет в конце этого сезона.

О графике российских команд, выступающих в еврокубках

«Я всегда рад за российские команды, которые выступают в еврокубках. Ведь своим участием они повышают интерес к российскому футболу.

Но, если говорить о нашем российском чемпионате, то для нас это идеальный шанс их обыграть, ведь все свои силы они потратят на европейские клубы».