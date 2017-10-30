Денис Глушаков: «Каррера хорош, но он пока точно не топ-тренер»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о главном тренере команды Массимо Каррере.
О Каррере
«Для Карреры мы первый клуб, в котором он выступает в роли главного тренера. Безусловно он хороший специалист, но он точно пока не топ-тренер.
Если говорить объективно, то судить о том, какой он наставник можно будет в конце этого сезона.
О графике российских команд, выступающих в еврокубках
«Я всегда рад за российские команды, которые выступают в еврокубках. Ведь своим участием они повышают интерес к российскому футболу.
Но, если говорить о нашем российском чемпионате, то для нас это идеальный шанс их обыграть, ведь все свои силы они потратят на европейские клубы».
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