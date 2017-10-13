Каррера о том, что «Спартак» тянул время: «Это часть футбола, все команды делают это»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от победы в 13-м туре РФПЛ над «Ахматом» (2:1).
«Для нас это важная победа. У нас были некоторые ошибки, но мне понравилась компактность, реакция на пропущенный мяч и спортивная злость моей команды.
«Спартак» тянул время? Это часть футбола, все команды делают это. Я не заметил каких-то критических моментов.
Пауза на матчи сборных пошла нам на пользу, мы отдохнули. Единственная проблема этих пауз – у нас нет много времени для подготовки к конкретному матчу.
Глушаков провел хороший матч. Он делает большой объем работы, забивает, думаю, что для любого тренера он был бы важным игроком», – сказал Каррера.
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