Каррера о том, что «Спартак» тянул время: «Это часть футбола, все команды делают это»

Главный тренер Массимо Каррера поделился эмоциями от победы в 13-м туре РФПЛ над (2:1).

«Для нас это важная победа. У нас были некоторые ошибки, но мне понравилась компактность, реакция на пропущенный мяч и спортивная злость моей команды.

тянул время? Это часть футбола, все команды делают это. Я не заметил каких-то критических моментов.

Пауза на матчи сборных пошла нам на пользу, мы отдохнули. Единственная проблема этих пауз – у нас нет много времени для подготовки к конкретному матчу.

Глушаков провел хороший матч. Он делает большой объем работы, забивает, думаю, что для любого тренера он был бы важным игроком», – сказал Каррера.