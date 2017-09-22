Массимо Каррера: «Сейчас «Спартак» испытывает серьезное давление со всех сторон»

Главный тренер «Спартака» прокоментировал ситуацию с большим количеством травм в команде.

- Кто из игроков, недавно получивших травмы, – Глушаков, , Промес и Роша – точно не сыграет с «Анжи»?

– Никто из них не сыграет. Роша получил в Краснодаре ушиб икроножной мышцы. Посмотрим, как будет проходить его лечение. У Промеса тоже мышечная травма. Постараемся вылечить его к игре с .

Что касается Глушакова и , то, думаю, они поправятся через неделю.

- В чем причина такого количества травм?

– Такие ситуации – не редкость для футбола. Мы недавно даже подготовили таблицу, в которой сравнили число травм, полученных нашими футболистами после десяти туров прошлого сезона и после десяти туров нынешнего.

В прошлом сезоне у нас за этот период было десять мышечных травм, игроки пропустили из-за них 168 дней. В этом их было двенадцать, и футболисты в общей сложности пропустили 142 дня.

Это доказывает, что травмы были и в прошлом году. Они часть футбола. И такое происходит не только со «Спартаком», но и с другими командами.

Может быть, в прошлом году вы, журналисты, просто не обращали на них внимания. Или они были вам не так интересны.

Мы стараемся делать все возможное, чтобы предотвращать травмы. Знаем, кто больше рискует их получить. Естественно, что на тренировке можно поберечься, не сделать лишний рывок. Но в игре такое невозможно. А в нашей физподготовке, повторю, ничего не изменилось.

- Как вы относитесь к спекуляциям насчет того, что травмы стали следствием работы нового тренера по физподготовке Джиорджио Дурбано?

– Это неправда, но что я могу поделать, если кто-то испытывает к нему недоверие? Разве что показать эту таблицу.

В прошлом сезоне Дурбано не работал в клубе, но на количество травм это не влияло. Он ни в чем не виноват. В конце концов, за физподготовку отвечает Хавьер Нойя Сальес.

Могу вас уверить, что чужие мнения, и особенно мнения тех, кто нас не любит, не повлияют на мою точку зрения.

- В кубковом матче против вы выставили основной состав. Стоит ли ожидать ротации в игре с «Анжи»?

– Я всегда стараюсь играть основным составом, потому что играю на победу. Кубок России – важный турнир. Он позволяет получить путевку в . Поэтому в Краснодаре на поле вышли опытные футболисты, которым я отдал предпочтение.

Я считаю, что молодые игроки должны набирать игровую практику без особого давления. А в данный момент мы испытываем серьезное давление со всех сторон. В такой ситуации молодым было бы нелегко, – сказал Каррера.

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