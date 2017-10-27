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    Божович о влиянии удаления на игру ЦСКА: «Если б у бабушки были …, она была бы дедушкой»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Арсенал Тула Миодраг Божович Сергей Ткачев Сергей Лапочкин Константин Кучаев

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о победе в матче премьер-лиги с ЦСКА (1:0).

    – За счет чего удалось выиграть?

    – Выиграли за счет борьбы. Удаление всегда меняет ход встречи. После него нам было легче играть. В первом тайме у нас были лучше моменты, чем у соперника. По игре ЦСКА больше и лучше контролировал мяч.

    – Без удаления было бы сложнее?

    – В России есть анекдот, что, если бы у бабушки были бы …, она была бы дедушкой (Божович пропустил слово в устойчивом высказывании – примечание Sports.ru).

    – Был ли пенальти, когда Ткачев простреливал в штрафной?

    – Не видел эпизод.

    – Смогла ли команда перестроиться и взять игру под контроль после перерыва, но еще до удаления футболиста ЦСКА?

    – Во втором тайме получше выглядели. Думаю, да. Смогли поменять ход игры. ЦСКА – опытная команда. Они не позволяли нам многого, но у нас были лучше моменты, – сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев получил вторую желтую карточку на 54-й минуте. Матч судил Сергей Лапочкин.

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