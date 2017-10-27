Божович о влиянии удаления на игру ЦСКА: «Если б у бабушки были …, она была бы дедушкой»
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о победе в матче премьер-лиги с ЦСКА (1:0).
– За счет чего удалось выиграть?
– Выиграли за счет борьбы. Удаление всегда меняет ход встречи. После него нам было легче играть. В первом тайме у нас были лучше моменты, чем у соперника. По игре ЦСКА больше и лучше контролировал мяч.
– Без удаления было бы сложнее?
– В России есть анекдот, что, если бы у бабушки были бы …, она была бы дедушкой (Божович пропустил слово в устойчивом высказывании – примечание Sports.ru).
– Был ли пенальти, когда Ткачев простреливал в штрафной?
– Не видел эпизод.
– Смогла ли команда перестроиться и взять игру под контроль после перерыва, но еще до удаления футболиста ЦСКА?
– Во втором тайме получше выглядели. Думаю, да. Смогли поменять ход игры. ЦСКА – опытная команда. Они не позволяли нам многого, но у нас были лучше моменты, – сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев получил вторую желтую карточку на 54-й минуте. Матч судил Сергей Лапочкин.
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