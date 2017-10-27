Божович о влиянии удаления на игру ЦСКА: «Если б у бабушки были …, она была бы дедушкой»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о победе в матче премьер-лиги с (1:0).

– За счет чего удалось выиграть?

– Выиграли за счет борьбы. Удаление всегда меняет ход встречи. После него нам было легче играть. В первом тайме у нас были лучше моменты, чем у соперника. По игре ЦСКА больше и лучше контролировал мяч.

– Без удаления было бы сложнее?

– В России есть анекдот, что, если бы у бабушки были бы …, она была бы дедушкой (Божович пропустил слово в устойчивом высказывании – примечание Sports.ru).

– Был ли пенальти, когда Ткачев простреливал в штрафной?

– Не видел эпизод.

– Смогла ли команда перестроиться и взять игру под контроль после перерыва, но еще до удаления футболиста ЦСКА?

– Во втором тайме получше выглядели. Думаю, да. Смогли поменять ход игры. ЦСКА – опытная команда. Они не позволяли нам многого, но у нас были лучше моменты, – сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев получил вторую желтую карточку на 54-й минуте. Матч судил Сергей Лапочкин.