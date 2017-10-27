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    Гончаренко во флэш-интервью: «Кучаев не заслужил второй карточки. Три вопроса – все об удалении!»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Арсенал Тула Виктор Гончаренко Сергей Лапочкин Константин Кучаев

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча премьер-лиги против тульского «Арсенала» (0:1).

    – Удаление изменило ход встречи?

    – Удаление всегда меняет ход встречи. Не думаю, что мы заслужили сегодня победу, но и поражения не заслужили.

    – Кучаев заслуживал вторую желтую карточку за тот фол?

    – Конечно, нет.

    – Если бы не это удаление, ЦСКА…

    – Мы крутимся вокруг удаления. Были и другие эпизоды! Мы сейчас говорим только об удалениях. Три вопроса – все об удалении! – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев получил вторую желтую карточку на 54-й минуте. Матч судил Сергей Лапочкин.

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