Гончаренко во флэш-интервью: «Кучаев не заслужил второй карточки. Три вопроса – все об удалении!»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча премьер-лиги против тульского «Арсенала» (0:1).
– Удаление изменило ход встречи?
– Удаление всегда меняет ход встречи. Не думаю, что мы заслужили сегодня победу, но и поражения не заслужили.
– Кучаев заслуживал вторую желтую карточку за тот фол?
– Конечно, нет.
– Если бы не это удаление, ЦСКА…
– Мы крутимся вокруг удаления. Были и другие эпизоды! Мы сейчас говорим только об удалениях. Три вопроса – все об удалении! – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев получил вторую желтую карточку на 54-й минуте. Матч судил Сергей Лапочкин.
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