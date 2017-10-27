Гончаренко во флэш-интервью: «Кучаев не заслужил второй карточки. Три вопроса – все об удалении!»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча премьер-лиги против тульского (0:1).

– Удаление изменило ход встречи?

– Удаление всегда меняет ход встречи. Не думаю, что мы заслужили сегодня победу, но и поражения не заслужили.

– Кучаев заслуживал вторую желтую карточку за тот фол?

– Конечно, нет.

– Если бы не это удаление, ЦСКА…

– Мы крутимся вокруг удаления. Были и другие эпизоды! Мы сейчас говорим только об удалениях. Три вопроса – все об удалении! – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев получил вторую желтую карточку на 54-й минуте. Матч судил Сергей Лапочкин.