Сергей Фурсенко: «Манчини вправе выпускать на поле то количество иностранцев, которое он считает нужным»

Президент Сергей Фурсенко рассказал, могут ли слова президента России Владимира Путина об иностранных футболистах петербургской команды повлиять на решения главного тренера по составу.

- Будете ли вы обсуждать слова Президента с главным тренером команды Роберто Манчини?

– Мы работаем в соответствии со всеми регламентами Российского футбольного союза и ассоциации футбола.

Поэтому наш тренер вправе выпускать на поле то количество иностранцев, которое он считает нужным.

В то же время подчеркну: мы, безусловно, должны развивать российский футбол и наших футболистов, и этим мы занимаемся ежедневно, – сказал Фурсенко.

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