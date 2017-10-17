«Тоттенхэм» готов продать Кейна за 200 млн фунтов

намерен сохранить своих ведущих игроков, несмотря на интерес топ-клубов.

Руководство лондонцев готово отпустить нападающего Харри Кейна только в случае получения предложения, которое сделает его самым дорогим футболистом в мире. На данный момент им является форвард «ПСЖ» , который перешел из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Ранее в испанской прессе появлялась информация об интересе к игроку сборной Англии со стороны мадридского «Реала».

Подробную статистику выступлений Кейна вы можете посмотреть здесь.