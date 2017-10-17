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    «Тоттенхэм» готов продать Кейна за 200 млн фунтов

    Теги ПСЖ премьер-лига Англия Тоттенхэм Неймар Харри Кейн

    «Тоттенхэм» намерен сохранить своих ведущих игроков, несмотря на интерес топ-клубов.

    Руководство лондонцев готово отпустить нападающего Харри Кейна только в случае получения предложения, которое сделает его самым дорогим футболистом в мире. На данный момент им является форвард «ПСЖ» Неймар, который перешел из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

    Ранее в испанской прессе появлялась информация об интересе к игроку сборной Англии со стороны мадридского «Реала».

    Подробную статистику выступлений Кейна вы можете посмотреть здесь.

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