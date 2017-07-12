РФПЛ хочет, чтобы «Матч ТВ» платил за права на чемпионат России на 50% больше

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о деталях подписания нового контракта на показ матчей чемпионата России.

«Нынешний контракт закончится в мае 2018 года. Мы заранее начали переговоры, инициатива исходила и от нас, и от «Матч ТВ». Я хочу поблагодарить канал за сотрудничество, они проводят огромную работу, но мы приступаем к новой фазе. Я хочу, чтобы они повысили (предложение – прим.) на 50 процентов, они, возможно, хотят сохраниться в тех же параметрах», – сказал Прядкин.

Действующий контракт между РФПЛ и «НТВ-Плюс»(также, как и «Матч ТВ», входит в холдинг «Газпром-медиа»), рассчитанный на три года, был заключен в начале сезона-2015/16.

По условиям договора, лиге перечисляется 1,98 миллиарда за сезон. Часть этих средств идет на производство продукта.