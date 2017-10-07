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    Чачич уволен с поста тренера сборной Хорватии перед решающим матчем квалификации ЧМ с Украиной

    Теги сборная Украины сборная Хорватии отставки Федерация футбола Хорватии квалификация ЧМ-2018 Анте Чачич

    Хорватский футбольный союз объявил о смене главного тренера национальной сборной.

    После матча с Финляндией (1:1) руководители приняли единогласное решение об увольнении Анте Чачича. На это решение повлияло выступление команды в квалификации ЧМ-2018.

    Чачича посту сменил Златко Далич. Предыдущим местом работы 50-летнего Далича был «Аль-Айн» из ОАЭ, до этого он с 2010 года работал в клубах из Саудовской Аравии.

    Хорватам предстоит заключительный матч квалификации в Киеве с Украиной, который состоится 9 октября. Для продолжения борьбы за попадание в финальную часть ЧМ-2018 украинцам обязательно нужно побеждать, Хорватии будет достаточно ничьей.

    Сейчас сборные Хорватии и Украины идут на втором-третьем местах в своей группе, набрав по 17 очков. Второе место дает возможность сыграть в стыковых матчах.

    Таблицы квалификации ЧМ-2018

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