Чачич уволен с поста тренера сборной Хорватии перед решающим матчем квалификации ЧМ с Украиной

Хорватский футбольный союз объявил о смене главного тренера национальной сборной.

После матча с Финляндией (1:1) руководители приняли единогласное решение об увольнении . На это решение повлияло выступление команды в квалификации ЧМ-2018.

Чачича посту сменил Златко Далич. Предыдущим местом работы 50-летнего Далича был «Аль-Айн» из ОАЭ, до этого он с 2010 года работал в клубах из Саудовской Аравии.

Хорватам предстоит заключительный матч квалификации в Киеве с Украиной, который состоится 9 октября. Для продолжения борьбы за попадание в финальную часть ЧМ-2018 украинцам обязательно нужно побеждать, Хорватии будет достаточно ничьей.

Сейчас сборные Хорватии и Украины идут на втором-третьем местах в своей группе, набрав по 17 очков. Второе место дает возможность сыграть в стыковых матчах.

Таблицы квалификации ЧМ-2018