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    Тренер сборной Хорватии Чачич будет отправлен в отставку перед решающим матчем с Украиной

    Теги сборная Украины сборная Хорватии Федерация футбола Хорватии квалификация ЧМ-2018 Анте Чачич

    Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич покинет свой пост.

    Руководство Хорватского футбольного союза после ничьей с Финляндией (1:1) обеспокоилось возможным непопаданием на ЧМ-2018 даже через стыковые матчи, поэтому решило отправить Чачича в отставку.

    На решающий матч с Украиной в Киев Хорватию повезет другой тренер, но его имя пока не называется.

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