Тренер сборной Хорватии Чачич будет отправлен в отставку перед решающим матчем с Украиной

Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич покинет свой пост.

Руководство Хорватского футбольного союза после ничьей с Финляндией (1:1) обеспокоилось возможным непопаданием на ЧМ-2018 даже через стыковые матчи, поэтому решило отправить Чачича в отставку.

На решающий матч с Украиной в Киев Хорватию повезет другой тренер, но его имя пока не называется.