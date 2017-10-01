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    Жерар Пике: «Полиция и гвардия не вправе действовать так, как сегодня»

    Теги Барселона Жерар Пике примера Испания происшествия Лас-Пальмас Профессиональная футбольная лига Испании политика

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике дал комментарии после победы над «Лас-Пальмасом» (3:0).

    Игра проходила при пустых трибунах. В Каталонии сегодня произошли столкновения между сторонниками референдума о независимости региона и испанской полицией, которая стремилась пресечь голосование.

    «Правление «Барселоны» предприняло попытку перенести матч, но такой возможности не было. Мы обсуждали это между правлением клуба и игроками, и было принято решение.

    Это был очень тяжелый день. Худший спортивный опыт в моей жизни.

    В конечном счете мы играем ради очков. «Лас-Пальмас» и Ла Лига хотели, чтобы матч состоялся. В нашем клубе решили играть.

    Мое мнение не имеет большого значения. Мы в конечном счете клуб, и все должны действовать как один.

    Участвуя в голосовании, вы можете выбрать вариант «да», ответить «нет» или воздержаться. Это право, которое у нас есть, чтобы защищать законность в целом.

    Я каталонец и чувствую себя каталонцем и сегодня горд как никогда. Полиция и гражданская гвардия не имеют права действовать так, как действовали сегодня», – сказал футболист.

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