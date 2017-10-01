Жерар Пике: «Полиция и гвардия не вправе действовать так, как сегодня»

Защитник «Барселоны» дал комментарии после победы над «Лас-Пальмасом» (3:0).

Игра проходила при пустых трибунах. В Каталонии сегодня произошли столкновения между сторонниками референдума о независимости региона и испанской полицией, которая стремилась пресечь голосование.

«Правление «Барселоны» предприняло попытку перенести матч, но такой возможности не было. Мы обсуждали это между правлением клуба и игроками, и было принято решение.

Это был очень тяжелый день. Худший спортивный опыт в моей жизни.

В конечном счете мы играем ради очков. и Ла Лига хотели, чтобы матч состоялся. В нашем клубе решили играть.

Мое мнение не имеет большого значения. Мы в конечном счете клуб, и все должны действовать как один.

Участвуя в голосовании, вы можете выбрать вариант «да», ответить «нет» или воздержаться. Это право, которое у нас есть, чтобы защищать законность в целом.

Я каталонец и чувствую себя каталонцем и сегодня горд как никогда. Полиция и гражданская гвардия не имеют права действовать так, как действовали сегодня», – сказал футболист.

Самый странный матч чемпионата Испании